Carrera de infarto

Lo último que recuerda Miguel es que estaba a punto de dar un sorbo de café. Había acudido a un polideportivo para hacer un reportaje fotográfico y en un momento de espera se sentó frente a una mesa del bar. «Me quedé como dormido, no me enteré de nada. Cuando me desperté estaba en la UCI». Mientras Miguel se moría, un socorrista tomó un desfibrilador que colgaba de una pared y corrió sin perder tiempo hacia el fotógrafo. Le abrió la camisa, colocó dos electrodos en su pecho y pulsó el botón de descarga. Una corriente eléctrica reanimó su corazón, que ya se había detenido. «Aquello me salvó la vida», dice Miguel.

Había tenido un infarto del que hoy se recupera, lo que no pueden decir las miles de personas que mueren al año en España por paradas cardiorrespiratorias. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país, seguida de los tumores y de las patologías del sistema respiratorio. Según los últimos datos oficiales, en 2015 murieron en España 422.568 personas. De ellas, 124.197 lo hicieron por enfermedades del sistema circulatorio, entre las que ocuparon la primera posición las afecciones isquémicas del corazón (infarto o angina de pecho). La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que de aquí a 2030 casi 23,6 millones de personas morirán en todo el mundo por alguna enfermedad cardiovascular.

Formación ciudadana

«En España hay 30.000 paradas cardíacas al año», afirma Rubén Campo, fundador y director del Proyecto Salvavidas, una iniciativa privada que persigue el objetivo de crear espacios cardioprotegidos en los que, al igual que los extintores, los desfibriladores formen parte del paisaje en edificios y grandes superficies. «Tenemos instalados alrededor de 5.000 de los 14.000 que hay en España y todas las semanas salvan alguna vida», afirma. La cifra es ridícula si se compara con países como Francia, en el que existen más de 100.000 desfibriladores, y Japón o Estados Unidos, donde «hay 25 veces más que en España». «Estamos muy lejos de ellos», reconoce Rubén Campo.

Lorenzo Silva Melchor, secretario general de la Fundación Española del Corazón y vicesecretario de la Sociedad Española de Cardiología, no cree que estemos tan mal. «Nos hallamos en la zona media de los países desarrollados», explica. Cada vez hay más localidades que cuentan con el certificado de 'Ciudad de la cardioprotección' otorgado por la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (Semst). Algunos de los requisitos que deben cumplir para ello es tener al menos un desfibrilador por cada 5.000 habitantes con un correcto mantenimiento y promover actividades para informar a la población de la importancia de los desfibriladores y de la formación para su uso.

Tudela, localidad navarra de 35.000 vecinos, cuenta con 45 aparatos de reanimación distribuidos por todo el municipio y ofrece cursillos de formación a la Policía local, comerciantes y vecinos. En la provincia de Girona, los 750 desfibriladores cardíacos instalados en las calles y espacios públicos municipales han salvado en los últimos cinco años la vida de decenas de personas. Es la zona cardioprotegida más importante de Europa, aunque también una excepción en nuestro país.

Pero una cosa es contar con los aparatos y otra saber dónde buscarlos. «Si preguntas a alguien en la calle por un desfibrilador, pocos saben contestar, por eso intentamos transmitir la idea de que deberían ser como los extintores, que todo el mundo sabe dónde encontrarlos», afirma Lorenzo Silva.

Cada minuto cuenta

También conviene saber qué hacer con un aparato de reanimación. Cada minuto que transcurre sin actuar desde que se produce el paro cardíaco se reducen las posibilidades de supervivencia entre el 7% y el 10%. Después de siete o diez minutos sin desfibrilación muy pocas personas sobreviven. «Actuar en los primeros cinco minutos -asegura Rubén Campo- salva unas 5.000 vidas al año en España».

Los dispositivos semiautomáticos que se instalan en empresas, grandes superficies o edificios oficiales están pensados para ser utilizados por cualquiera, lo que mitiga pero no elimina el miedo que muestran muchas personas cuando acuden a un cursillo para aprender a manejar un desfibrilador. «Al principio causa temor porque la gente desconoce que es tan fácil y por la responsabilidad que supone, pero después les pasa todo lo contrario, que están deseando salvar una vida», bromea Rubén Campo. «Muchos tienen miedo porque no saben si lo van a hacer bien pero, como dice un colega mío, lo más que le puede pasar al que ha sufrido el ataque es que siga muerto», señala Lorenzo Silva.