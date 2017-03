El PSOE se pone de moda

José María Cruz Novillo está en todas partes. No hay manera de salir a la calle sin que nos lo encontremos. Si hubiera que saludarle cada vez que nos lo cruzamos la vida sería un derroche de saludos, un concierto inacabable de 'buenos días' dirigidos a paredes, letreros, quioscos, buzones y ahora camisetas. Cruz Novillo es el creador de logotipos tan conocidos como los del Tesoro Público, Repsol, Endesa, Once y diversos medios de comunicación, entre muchos otros. Su presencia es lo que hoy se llama global pero, sin embargo, su nombre es poco conocido fuera de su gremio. O lo era.

Cuando se le sugiere la posibilidad de que un nieto de Donald Trump aparezca en Estados Unidos junto a su abuelo con una camiseta socialista, José María -«llámame Pepe»- ríe pero no lo descarta. Sabe que es difícil, aunque no imposible, y todo gracias a lo que este escultor, pintor y diseñador de 81 años denomina un «incidente interesante».

El incidente es una ocurrencia de la firma estadounidense Stussy, una tienda de moda urbana que vende ropa, gorras y complementos de estilo informal para jóvenes y que ha tenido la idea de producir camisetas con el logotipo del PSOE diseñado por Cruz Novillo en 1977. La prenda, con la rosa estampada discretamente en la parte izquierda del pecho y con el logo completo ocupando toda la espalda, forma parte de una colección de la firma Stussy inspirada en imágenes icónicas de hace décadas. Se presenta con el nombre 'International Rose Tee' (camiseta de la rosa internacional) y ha sido comercializada por la compañía norteamericana Urban Outfitters dentro de una línea en la que se ofrecen modelos con dibujos de Spiderman, el increíble Hulk o Iron Maiden, y logos tan conocidos como los de Nike, Atari, Adidas o la Nasa.

Urban Outfitters ha retirado en las últimas horas el producto de su página web, pero aún puede comprarse en la de Stussy. Por 32 dólares cualquier interesado puede hacerse con una camiseta de orientación socialista y elegir entre cuatro colores: negro, salmón, morado y blanco.

La noticia de que el puño y la rosa puede convertirse en un emblema de la modernidad americana más hipster ha sentado entre los socialistas españoles casi peor que la convocatoria de unas primarias. El PSOE difundió ayer un comunicado en el que anuncia que ha pedido a sus equipos jurídicos que estudien posibles acciones legales para defender su logo y su marca. «Espero que no lo hagan, mantener el sentido del humor es muy importante», afirma Pepe Cruz Novillo, que en su día vendió al partido no solo el diseño sino también los derechos de su uso.

«Un homenaje»

La primera reacción del veterano diseñador cuando se enteró en las redes sociales de la emigración del puño y la rosa al mundo de la moda fue de malestar. «Al principio no me gustó nada», reconoce. Pero esta sensación duró lo que tarda una noticia en multiplicarse a través de internet. «No me di cuenta de su importancia verdadera hasta que empezaron a salir comentarios», dice.

En 2006 Pepe Cruz Novillo ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y siete años después recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Ha expuesto sus obras en numerosas ocasiones, la historia del cine español puede seguirse a través de sus carteles de películas, en la actualidad sigue diseñando junto a su hijo en el estudio Cruz más Cruz. En su mundo es un referente casi legendario pero fuera de él sus logotipos han llegado más lejos que su nombre. Por eso no oculta que la polvareda levantada por la camiseta ha terminado siendo para él una alegría. «Para mí ha sido un homenaje personal, me gusta que la gente se haya puesto a conocer mi trabajo. Desde mi punto de vista -añade- me encanta que se hayan fijado en el logotipo por su atractivo, que hayan visto en él la pura forma como objeto visual al margen de su contenido ideológico».

En realidad, se considera el único beneficiado por todo lo que ha ocurrido. «La empresa americana ha cometido una imprudencia por hacer algo así sin protegerse contra una posible demanda», explica Cruz Novillo. En cuanto a los socialistas, insiste en que espera que «no se les ocurra meterse en un pleito». «Pueden acabar beneficiándose pero deben gestionarlo todo con finura y que no les sirva de excusa para otra batallita».