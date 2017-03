Denuncian el anuncio de un bar de Cuenca por ofrecer como reclamo besos de mujeres a sus clientes

El Colectivo feminista 'Comando Violeta' de Cuenca ha condenado el anuncio sexista de un pub de la capital que utiliza como reclamo para el público masculino los besos de mujeres, al considerar este cartel y el evento al que se refiere "como reprobable y discriminatorio". "Una fiesta en la que las mujeres tienen un trato supuestamente preferente y, por el contrario, se usa su cuerpo a cambio de ello, en este caso copa gratis a cambio de besar a quien la organización seleccione", señala en nota de prensa.

Bajo su punto de vista, es un "claro ejemplo" de "cosificación y sexualización" de la mujer como reclamo del público masculino, "ya que ni siquiera es un evento bidireccional, solo las mujeres podrán aprovecharse de ello". "Este tipo de eventos están normalizados y se permiten bajo la excusa del falso consentimiento de 'nadie te obliga', ocultando que se está considerando al conjunto de un género la mercancía del otro", argumenta.

En este sentido, señala que "incumple" el artículo 3.a) de la Ley General de Publicidad que habla de publicidad ilícita "anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculando del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados".

'Comando Violeta' ha presentado una queja al Observatorio de la Imagen de las Mujeres del Instituto de la Mujer. Además, pide a la organización de este evento a cancelarlo o modificarlo por uno en el que los cuerpos de mujeres y hombres "no sean un objeto con el cual aumentar ventas y asistencia". Por último, instan a todas las personas a no asistir a este evento ni otros en los que se use al cuerpo de la mujer como reclamo de los hombres, asumiendo la responsabilidad que como personas consumidoras tenemos.