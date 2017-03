EE UU pierde fuelle

Alos norteamericanos se les acumulan los problemas. Por si no fuera suficiente con esa suerte de convulsión sociopolítica en la que viven desde que renovaron el gobierno, un estudio acaba de revelar que están perdiendo apetito sexual. Aunque está más que demostrado que un buen revolcón es algo beneficioso (a estas alturas nadie discute que, además de ser una buena forma de hacer ejercicio, ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico y disminuye la presión arterial), algo está pasando en la tierra de las oportunidades para que estén perdiendo las ganas de hacer el amor. Según un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior tras recopilar y analizar datos desde 1989 a 2014, los adultos que viven en pareja -estén casados o no- tienen ahora menos sexo que hace dos décadas; en concreto, después de seguirle la pista a 26.620 de ellos, la investigación concluye que, como promedio, se dieron una alegría nueve veces menos al año en el periodo 2010-2014, en comparación con el comprendido entre 1995 y 1999.

Aunque al no iniciado en este tipo de asuntos pueda parecerle que nueve veces menos en 365 días es un descenso mínimo, nada más lejos de la realidad. Resulta -siempre según los entendidos- que los resultados del estudio no son solo alarmantes porque confirman una tendencia, sino porque hacen saltar por los aires lo que técnicamente se conoce como 'ventaja del matrimonio'; vamos, que la certeza estadística de que las parejas casadas tienen más sexo que los solteros, se está desvaneciendo. Según reza en el análisis que firma Jean Twenge, autora principal del estudio y profesora de Psicología en la Universidad Estatal de San Diego (California), la frecuencia sexual se mantuvo estable en el caso de las personas solteras, por lo que se redujo la ventaja que mantenían las parejas sobre aquellos que están solos. «Estos datos revelan un gran cambio con respecto a décadas anteriores en términos de matrimonio y relaciones sexuales», ha explicado la doctora Twenge precisando que las ganas se le han quitado por igual al personal; independientemente del género, la raza, la religión, el nivel educativo o el estatus laboral. Eso, y que hay cosas, como haber entrado en la cincuentena, tener hijos en edad escolar, y no ver pornografía, que ayudan, y mucho, a alimentar esa desgana.

Lo que sí parece importante -y contra eso poco podemos hacer- es el año en el que a uno lo trajeron al mundo. Twenge y su equipo han llegado a la espeluznante conclusión de que a medida de que avanza la humanidad (al menos en años) la frecuencia con la que nos vamos a la cama con un congénere disminuye, lo que se traduce en que las generaciones nacidas a finales del siglo pasado practican mucho menos sexo que los que vieron la luz en los primeras décadas del convulso siglo XX.

La realidad es que no solo los expertos norteamericanos llevan tiempo acumulando pruebas que concluyen que esta 'ciber-era' que vivimos está haciéndole un flaco favor a nuestra libido. Si alguien cae en la tentación de creer que esas cosas solo pasan en los Estados Unidos, se equivoca, por más que sólo en ese país pueda ocurrir que dos de las principales páginas de pornografía, xHamster y Pornhub, hayan decidido liderar varios proyectos de educación sexual en vista de que, en buena parte de los estados, la única en vigor es la que proclama la abstinencia.

No hace demasiados meses supimos -de boca de su ministro de Sanidad- que los suecos estaban perdiendo fuelle. Aquello hizo saltar todas las alertas por más que al sur de los Pirineos las cosas no estén tan mal (según la última encuesta global realizada por Durex entre 26.000 personas de 26 países, España es el segundo país en el ranking de satisfacción sexual por detrás de Suiza y por delante de Brasil).

Felipe Hurtado Murillo, doctor en psicología y especialista en sexología clínica en la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del Gobierno valenciano, es rotundo cuando apunta que vivimos en un mundo global y que los problemas que parecen padecer los norteamericanos son perfectamente exportables. «Al margen de las políticas sexuales que desarrolla cada país, un área en el que los nórdicos son pioneros, está claro que en la órbita occidental todos padecemos los mismos síntomas», dice el doctor confirmando que el estrés, el poco tiempo que dedicamos a las relaciones sociales, la falta de interés por el compromiso para evitarnos el coste emocional que conlleva cualquier relación seria, y la rutina, son la combinación perfecta para conseguir que nuestro deseo se evapore. Eso, por no hablar de las nuevas tecnologías que, en opinión de Felipe Hurtado, han conseguido generar nuevas fuentes de placer sustituyendo a las de toda la vida. Lo bueno, dice también, es que aún queda quien considera que, donde haya un buen revolcón, que se quiten los videojuegos. No todo está perdido.

Que haya menos parejas estables ayuda poco. En 1986 el 66% de los americanos adultos vivían en pareja; en 2014 el porcentaje se redujo a 59%.

En EE UU los veinteañeros tienen relaciones sexuales más de 80 veces al año en promedio. El número cae a 60 veces a los 45 años y a 20 veces a los 65.