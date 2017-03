Cuídame a Jason

El 5 de septiembre de 2015, cuando acudió a urgencias con un fuerte dolor en su costado derecho, la escritora norteamericana Amy Krouse Rosenthal empezó a escribir el último capítulo de su vida. Pensó que era apendicitis y que su vida continuaría donde la había dejado horas antes de cruzar la puerta de aquel hospital. Pero no. El diagnóstico, un cáncer terminal de ovarios, truncó todos sus planes. Contemplaba pasar «al menos» otros 26 años junto a su marido, Jason Brian, pero el pasado lunes esta autora de más de 30 libros infantiles falleció a los 51 años en su Chicago natal.

Como legado dejó una conmovedora carta que publicó 'The New York Times' hace dos semanas y en la que, anticipándose al fatal desenlace, buscaba una nueva compañera sentimental para su esposo. «Es fácil enamorarse de él, a mí me llevó un día», aseguraba en esta misiva, que llevaba por título 'Querrás casarte con mi esposo' ('You may want to marry my husband'). En ella no ahorraba elogios hacia «el hombre más maravilloso», al que conoció en una cita a ciegas cuando tenía 24 años. «No tenía ninguna esperanza en que este encuentro resultara un éxito, pero cuando terminamos de cenar, me quería casar con él», confesaba.

La escritora lamentaba en su carta los planes que ya no podría cumplir junto a él y los viajes que dejaría de hacer junto a su familia, como el que había previsto con Jason y sus padres a Sudáfrica. Proyectos que la autora intuía que quedarían en deseos: «Quiero pasar más tiempo con mi esposo, con mis hijos, bebiendo martinis en el Green Mill Jazz Club los jueves por la noche, pero eso no va a suceder. Por eso, quiero hacer esto», se justificaba Rosenthal.

Confesaba que llevaba un tiempo intentando escribir esta carta, pero que la morfina y los dolores no la habían dejado hacerlo hasta ese momento. «Tengo que terminarla ya porque tengo una fecha límite, una muy cercana», aventuraba el mes pasado.

Otra historia de amor

El 1 de febrero colgaba su último 'post' en Instagram. Formaba parte de un proyecto que inició el pasado mes de diciembre con el título '123'. Desde entonces, cada día, exactamente a las 1.23 p.m., publicaba un mensaje creativo para todos sus seguidores. Tendría que haber durado 123 días, tal y como la escritora explicó en esta red social, pero la enfermedad lo detuvo en el número 61. En este último mensaje reconocía que había otras «cosas» -en clara referencia a su enfermedad- que requerían de su atención. Sonó a despedida.

A partir de ese momento, elaboró la mejor carta de presentación posible para su marido. «Nunca he estado en Tinder, eHarmony ni nada así, pero voy a crear un perfil general de Jason, hecho a partir de mi experiencia con él tras 9.490 días viviendo en la misma casa».

A sus 1,78 metros de altura, 72 kilos de peso, cabello entrecano y ojos de color avellana, Rosenthal sumaba a su particular loa otras cualidades, como cocinar, hacer la compra y pintar . «Si buscas un acompañante de viaje y alguien con un espíritu entusiasta, Jason es ideal», escribía Amy, que destacaba en la carta que, además de todo esto, su marido es una persona detallista. «Es el tipo de hombre que llega a la primera ecografía del primer embarazo con un ramo de flores», desvelaba.

Guionista y colaboradora ocasional en medios como 'The New York Times', la escritora ha dejado un homenaje cargado de ternura hacia el hombre con el que ha criado a sus tres hijos: Justin,Miles y Paris, de 24, 22 y 19 años.

Tras salir a la luz el artículo, el marido de la escritora compartió con el público los últimos momentos de la escritora y cómo estuvo con ella mientras escribía el texto, aunque no sabía de qué se trataba. «Cuando leí las palabras por primera vez, me impactó su belleza, me sorprendió su increíble prosa dadas sus condiciones y, por supuesto, me desgarró emocionalmente», confesaba a la revista 'People'.

Amy terminó de escribir su emotiva carta el día de los enamorados. Por eso, contempló un último regalo para su marido: un espacio en blanco para que él, junto a esa persona a la que se dirige en la misiva, pueda empezar otra historia de amor y «con el comienzo que se merecen».