El mundo a sus pies

Según relata en su blog Cassandra De Pecol, Cassie, estadounidense de 27 años, «de jovencita soñaba en viajar a tantos países como fuera posible y hacer de nuestro mundo un lugar mejor». ¿Y quién no? La diferencia es que ella ha cumplido su anhelo con creces. El pasado 2 de febrero completaba una travesía de documental: ese día cruzó de Omán a Yemen, el país número 196 de su peregrinaje, la totalidad de los que existen en el planeta, los 193 soberanos más Taiwán, Kosovo y Palestina, solo reconocidos como estados por parte de la comunidad internacional. Cassie alcanzaba así dos logros inéditos: convertirse en la primera mujer en completar semejante recorrido, y ser la persona que lo ha hecho en un tiempo más breve: 18 meses y 26 días, apenas tres jornadas de estancia media por lugar. El récord anterior estaba en posesión de un compatriota de Michigan, Yili Liu, que en 2010 acabó por pisar los mismos territorios después de tres años, tres meses y seis días de viaje.

De Pecol ha tenido en quién inspirarse, aunque tal vez ni siquiera haya oído hablar de alguna de las aventureras que la precedieron. Entre los años 381 y 382, la hispanorromana Egeria, o Eteria, se desplazó hasta los santos lugares y contó sus experiencias en un libro. Fue una de las primeras viajeras de las que consta registro. En 1856, con apenas 25 años, la exploradora, fotógrafa y naturalista inglesa Isabella Bird visitó las Islas Sandwich, las actuales Hawai, y en 1879 se adentró en las Montañas Rocosas junto al trampero Jim 'Mountain' Bridger, lo que le valió a Isabella el sobrenombre de 'La muchacha del Oeste'. Después visitó Australia, Corea, China, Japón, Marruecos... Un sin parar hasta 1901. Murió tres años más tarde. Fue la primera mujer admitida como miembro de la Royal Geographic Society, la institución británica dedicada al impulso de la ciencia cartográfica.

Y por poner un final al listado de viajeras extraordinarias, la orientalista, cantante de ópera, periodista, anarquista y exploradora franco-belga Alexandra David-Néel consiguió en 1924 traspasar la frontera tibetana, llegando hasta Lasha, la capital. Empleó en ello tres años y sufrió numerosas detenciones porque el acceso estaba prohibido por el imperio británico. Fue la primera occidental en conseguirlo, para lo que tuvo que viajar con identidades falsas y vestida de tibetana.

Ecología, paz y aprendizaje

No ha tenido que hacer uso de triquiñuelas tan arriesgadas Cassie De Pecol, aunque no hace falta extenderse acerca de lo complicado, y en ocasiones peligroso, que pueden resultar ciertas zonas de nuestro planeta. Algunas dificultades ha tenido que solventarlas pagando el correspondiente 'impuesto' a los aduaneros de turno. Respecto a su integridad física, Cassandra no es una chica que se acobarde. Gran deportista, muy aceptable triatleta, la joven domina también el krav magá, el sistema de autodefensa empleado por las fuerzas de seguridad de Israel. Cassi se siente fuerte.

Y tampoco necesitaba esta mujer gran inspiración ajena. Ya hace siete años, con 2.000 dólares en el bolsillo y junto a su hermano, Jason, se empeñó en recorrer Europa. Él aguantó dos meses; ella, dos años, trabajando en hoteles o de socorrista. Después vivió una enriquecedora experiencia en la Amazonia boliviana y ecuatoriana, asesorando a compañías de turismo. Para entonces Cassandra (Connecticut, 23-6-1989) ya tenía en mente la idea de su vuelta al globo. Programó etapas, cotejó vuelos, enlaces, trechos... e, incluso, bautizó el proyecto con el nombre de Expedition 196. Ya solo faltaba una minucia, la financiación. Durante un año reunió 10.000 dólares ejerciendo de canguro, pero el presupuesto calculado ascendía a... ¡200.000! Un buen cable le vino del Instituto Internacional de la Paz a través del Turismo, que le propuso filmar un documental y editar un libro con su aventura. Esa plataforma le granjeó el patrocinio de casi una quincena de empresas. Gasto cubierto, objetivo en marcha.

El 24 de julio de 2015 salió de casa nuestra Phileas Fogg. Su trasiego ha podido ser seguido en directo por medio de Facebook Live y durante el mismo ha conferenciado para 16.000 personas en 41 universidades y convenciones de los cinco continentes. También ha saludado a mandatarios de 50 países, incluido Felipe VI. Siempre con un discurso enfocado hacia el turismo sostenible, el cuidado del medio ambiente y el pacifismo. Aquel sueño juvenil de «un mundo mejor» ampliado a la realización personal. «Marcamos nuestras propias vidas. Nunca dejes de aprender, de ser más amable, más vivo, más compasivo», dice Cassie. Una mixtura de aquel «Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo», que pronunció Mahatma Gandhi, y el «Soy el dueño de mi destino, el capitán de mi alma», de Nelson Mandela. Una espinita le queda a Cassandra: pisar la Antártida. Pero ya tiene planes para extraérsela este mismo año.