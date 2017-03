Gana el juego limpio

Sí, es granadina. Podía no serlo, pero su nombre induce a suponerlo en un ejercicio muy básico de deducción. Y delata su origen, tal vez porque sus padres quisieron dejarlo bien patente desde un principio. Pero Alhambra Nievas es mucho más que una mujer nacida hace 33 años en Beas, en la provincia que un día perteneció al reino nazarí. Puede decirse, y es exacto, que esta chica está acostumbrada a bregar cada dos o tres semanas con mastodontes de hasta 115 kilos de peso. Se ha habituado a ello porque desde hace cinco años es la única árbitra en la División de Honor masculina de rugby, donde los jugadores no son precisamente frágiles piezas de porcelana. Podría añadirse, y también resulta completamente cierto, que Nievas debutó en 2013 como colegiada internacional, que en 2014 dirigió la final de la Copa del Rey de chicos, que ha actuado en varias ediciones del Seis Naciones femenino y que en los pasados Juegos de Río se le confió la final del rugby 7 de chicas entre Australia y Nueva Zelanda. «Estar en unos Juegos Olímpicos lo había anhelado desde niña», cuenta.

Madre, algún día

Pero, por encima de todo esto, que ya la sitúa en un nivel sobresaliente, es obligado resaltar otra escrupulosa realidad: que Alhambra es la mejor árbitro (con o) del rugby mundial. Así fue designada el pasado 13 de noviembre en Londres, en el marco de la gala anual de premios que celebra la World Rugby, la federación internacional. Era el segundo año consecutivo en que la andaluza figuraba como nominada, y esta vez se convirtió en la primera mujer de la historia en obtener ese título. Alhambra es única. Como el conjunto arquitectónico con el que comparte nombre (Castillo Rojo). La granadina fue galardonada junto al sudafricano Rasta Rashivenge, superando a ilustres jueces del balón oval como Jaco Peyper y Jérome Garcès.

Para celebrar el magno éxito, Nievas fue designada asistente en el amistoso que las selecciones de Tonga y Estados Unidos disputaron una semana más tarde en Anoeta, también como primera fémina en tomar parte en un encuentro de esa envergadura.

«Sólo intento hacer mi trabajo, que no debería entender de géneros»

Perseguir «sueños 'raros'»

«Aún necesitaré algo mas de tiempo para asimilar todo lo que está pasando, todo va muy deprisa, la verdad...», confiesa Alhambra a este periódico. «Pero sí soy consciente de que este hecho, junto con otros paralelos y mucho trabajo detrás, está consiguiendo romper ciertas barreras respecto a algunas funciones dentro del deporte en cuanto a género», añade. Nievas vive en una nube, es feliz, pero su más grande placer le trasciende a ella misma, según confiesa. «La mayor satisfacción es ver la cantidad de chicas que se están acercando al arbitraje... y poder inspirar a todas esas mujeres que no se atreven a perseguir sus sueños porque parecen 'raros'».

¿Raro? Era poco previsible, desde luego, el mayúsculo triunfo internacional alcanzado por una mujer en un campo eminentemente masculino y un deporte en el que España se encuentra lejos de las potencias mundiales. Alhambra, ingeniera de Telecomunicaciones -«a falta de presentar el proyecto de fin de carrera», matiza-, practicó de niña fútbol, tenis, baloncesto, voleibol y kárate. A los 19 años descubrió el rugby. Fue jugadora aficionada durante once campañas, en tres de ellas internacional con la selección. En 2006 empezó a arbitrar en regional y en 2012 llegó a la máxima categoría nacional masculina. Una carrera vertiginosa. Actualmente se dedica 'full time' al arbitraje. Acaba, de hecho, de regresar de Las Vegas, una de las seis sedes de la WSWS, las series mundiales del ruby 7 femenino, en las que ella es una de las jueces fijas.

«¿Si se puede vivir exclusivamente de esto? Yo lo hago gracias fundamentalmente al apoyo del contrato que tengo con la federación internacional, la colaboración de la Federación Española y de patrocinadores que han creído en mi trabajo. Con esto puedo vivir dignamente y ser feliz haciendo que mi labor sea mi pasión, algo muy difícil de alcanzar en los momentos que atravesamos», valora.

¿En contraste con el rugby de chicas, impresiona salir a un campo rodeada de bigardos de más de cien kilos de peso?

El nivel de contacto es mayor y a veces el ritmo de juego, pero cuando controlas aspectos técnicos y tienes una adecuada preparación física y mental, no aprecias diferencias considerables. Lo único que sí intentas es evitar que te lleven por delante, je je...

¿Se ha sentido a veces más examinada por ser mujer?

En alguna ocasión sí. Pero no siempre de forma negativa; también positiva... La mejor arma es poner una sonrisa y que no consigan amedrentarte. A quien no le guste, que no mire. Yo sigo mi camino e intento hacer mi trabajo como árbitro, función que no debería entender de géneros.

fue cuando Alhambra tuvo que elegir entre seguir jugando o solo arbitrar. Optó por lo segundo. Un año antes ya dirigía partidos de la División de Honor masculina.

Nació el 9 de agosto de 1983 en Beas de Granada y estudió Telecomunicaciones en la Universidad de Málaga. ¿Y en lo personal? «No estoy casada, pero espero ser madre algún día, algo importante».