El chivato del profesor

¿Si la educación falla, son útiles las cámaras? Dos institutos de Secundaria ingleses han comenzado estos días un ensayo que durará tres meses para buscar una respuesta. Sus profesores se han convertido en 'bodycams', ya que llevarán a la altura del hombro una cámara de grabación del tamaño de un paquete de cigarrillos. Podrán activarla «cuando lo consideren necesario» siempre que ocurra algo que perturbe el normal desarrollo de las clases y, en especial, cuando sientan en peligro su propia integridad física. Los padres de estos centros han dado su consentimiento para la experiencia piloto. Pero esta experiencia ha abierto un amplio debate en la comunidad educativa anglosajona.

Al igual que pasa en otros países, los docentes ingleses están cansados de soportar la agresividad de sus alumnos. «Me han arrojado ordenadores a la cabeza. Me han golpeado con una raqueta de tenis. Me han escupido. Hasta me atacaron con un hacha», relata a 'The Guardian' Mark Oldman, director de Millgate, una escuela de Leicester para niños de 11 a 16 años con problemas de todo tipo.

El sistema educativo inglés, marcado siempre por una férrea graduación de los castigos, parece decir basta y apuntarse a la videovigilancia que ya aplican los policías de Londres desde 2015. Su anterior alcalde, Boris Johnson, puso 20.000 cámaras en sus uniformes. Sus imágenes sirven para las denuncias, pero también valen para que el ciudadano pruebe un supuesto exceso del agente.

Y en las aulas la experiencia ya se aplica a discreción en los colegios de Estados Unidos desde 2015 y en otros países como China. El debate sobre el uso de la tecnología en los colegios también está en España desde hace algún tiempo. Hartos de los destrozos en las aulas de informática y el laboratorio, la dirección del instituto Joan Brudieu de La Seo d'Urgell (Lérida) decidió instalar cámaras en ellas hace mes y medio. «Se han puesto a petición del equipo docente», explica a la agencia ACN su director, Xavier Falcó. Este centro, con un millar de alumnos, ya las había colocado en el perímetro del edificio ante las continuas roturas de cristales y el vandalismo. Lograron reducir las incidencias al mínimo. Los expertos lo llaman el 'síndrome de la ventana rota'. Si ante un acto vandálico no se actúa, al día siguiente habrá más 'ventanas rotas'.

Pero esta última decisión ha pillado por sorpresa al Departamento de Enseñanza de Cataluña. Es la primera vez que se pone una cámara en un aula en esta comunidad y han exigido al centro que se justifique. La Agencia Española de Protección de Datos admite la ubicación en patios y comedores, pero con medidas muy restrictivas y causas justificadas. Y solo con «la finalidad de proteger el interés superior de los menores».

El único precedente dentro de clase que se conoce en España necesitó una orden judicial. El 'bullying' anónimo e implacable al que sometió un adolescente de 16 años, apodado por la Ertzaintza 'El Chinchetas', a una compañera en un instituto de Bizkaia llevó al juzgado a autorizar la ubicación de una cámara en el aula. Hicieron falta diez meses y un segundo acoso para identificarle. Ahora la Fiscalía pide tres meses de libertad vigilada para el menor.

Valores o tecnología

Es un debate abierto, lleno de aristas y que ha llegado para quedarse. Jesús Niño es el Defensor del Profesor del sindicato de docentes ANPE, algo así como el Teléfono de la Esperanza para un colectivo «muy estresado y aún más alterado por los efectos de las nuevas tecnologías en el comportamiento de los chicos». Aunque sus últimos informes hablan de una progresiva reducción de las denuncias por violencia, Niño le encuentra ventajas e inconvenientes a la entrada del 'Gran Hermano' en la intimidad del colegio. «Podría ser un recurso, pero estamos violando la intimidad de la clase. La mayoría de los profesores no creo que lo aceptara, aunque hay que admitir que, cuando alguien se siente observado, modifica su conducta».

Mucho más claro lo tiene el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), José Luis Pazos. Coincide con Niño en que atentaría contra la intimidad, pero añade que «vulneraría el principio de convivencia positiva y sería una espiral que no nos llevaría a ningún sitio». Como padre veterano, recuerda que las cámaras no llegan al 100% de los espacios y «los chavales saben mucho y a veces cometen sus agresiones fuera del colegio».

Este argumento lo refuerzan casos recientes como las agresiones cometidas y grabadas por cinco adolescentes en Colmenar Viejo (Madrid) la semana pasada o la paliza que recibió antes una niña en Palma de Mallorca. Desde una perspectiva similar se pronuncia el psicólogo y coordinador de la Federación Española de Prevención del Maltrato Infantil, Tomás Aller, para quien la apuesta por la tecnología como forma de control «es una medida a la desesperada». Y que podría ir en dirección contraria a «la necesidad de trabajar desde muy pequeños por mejorar la empatía grupal a través de tres conceptos: valores, respeto y habilidades sociales».

En cambio, su colega y referencia en la lucha contra el 'bullying' y el 'mobing' Iñaki Piñuel considera que en España «hay un problema con la legislación». Y que, si fuera más permisiva con estos nuevos métodos, «permitiría acreditar situaciones de violencia a espaldas del profesor. Es cierto que no es la medida con mayúsculas. Pero puede ser un paso más».

En el trasfondo de todo este debate está el papel que se concede al profesor como autoridad en su aula. En tiempos de Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid, la que más conflictos ha registrado en los últimos años, encabezó una campaña para devolver al profesor la autoridad perdida. Como denuncia Piñuel, «hubo una tendencia a convertir al profesor en un colega, un igual. Y eso le deja sin distancia psicológica. Y también sin margen de maniobra».

La educación como clave

Ahora, y según la ley, la palabra del profesor vuelve a valer más que la del alumno y las agresiones no se tratan como falta, sino como un delito. Nadie tiene claro si estos cambios han devuelto el estatus al enseñante pero, al menos, las estadísticas son concluyentes: las consultas al Defensor del Profesor han caído un 30% en el último año. Aunque sus gestores reconocen que hay mucho «caso oculto que no sale a la luz». Y, de hecho, un estudio coordinado por el psicólogo y profesor de Educación Iñaki Piñuel reveló que el 90% de los profesores españoles han sido testigos de algún tipo de agresión y el 25% la habían sufrido.

En lo que hay coincidencia entre padres, docentes y expertos es en el papel nuclear de la familia y el hogar para prevenir la violencia en las escuelas. Jesús Niño destaca la necesidad de que «los padres ayuden a los chavales a respetar al profesor no convirtiéndole en sospechoso cuando su hijo regresa a casa con algún problema». En esta línea, el psicólogo Tomás Aller refuerza el concepto clásico de que «la educación se da en casa y la instrucción en la escuela. Y, cuando hay cercanía entre el centro y la familia, el maestro no es visto como un 'bulto sospechoso'».

Desde la confederación de padres CEAPA insisten con determinación en la necesidad de «trabajar la prevención y la educación desde chiquitines porque, a la larga, es más lógico y barato que llenar las escuelas de vigilancia». Y todos consideran que este camino «dará más y mejores resultados a largo plazo».