Piques de campana

La campana 'Vicent' fue fundida en 1755 y es la única de la iglesia de San Nicolás, en Valencia, que sobrevivió a la Guerra Civil a pesar de que fue lanzada desde el campanario. Lleva más de 260 años volteando en el corazón de la ciudad desde la atalaya de un templo donde hacen cola los turistas para deleitarse con los fastuosos frescos recién recuperados y rebautizados ya como 'la Capilla Sixtina valenciana'. Hasta que la hicieron callar. El Ayuntamiento ordenó el 17 de enero, a través del Servicio de Contaminación Acústica, suspender el funcionamiento de las campanas -la mencionada 'Vicent' y también la 'Colau', 'Pere la Gran' y 'Miquel'- porque un vecino, molesto por el sonido de sus tres toques diarios, presentó una denuncia y el consistorio comprobó que producía más decibelios de los permitidos (55 durante el día). Después llegaron a un acuerdo con el párroco para que solo tañeran a la hora del Ángelus (12) y durante los días especiales del calendario litúrgico.

Pilar Soriano, que es la edil responsable de la contaminación acústica y que asegura que en su barrio, en Patraix, el ritmo de la vida lo marca el campanario, se escuda en que solo dieron curso a las normas. «Es lo mismo que si un aparato de aire acondicionado es molesto: nos limitamos a hacer cumplir una ordenanza claramente desfasada. Porque solo están protegidas las campanas de la Catedral. No entiendo que no haya un capítulo propio para estos casos, como para regular los ruidos de las fiestas, de las Fallas. Nuestra idea es actualizarla».

La amenaza a San Nicolás se extendió a la iglesia de los Santos Juanes o al convento de San José de la Montaña. Y en el centro de España, en Móstoles, Ignacio Torres, el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, se encontró con una multa de 16.000 euros -su presupuesto para todo el año es de 115.000- porque el tañido de las campanas de este antiquísimo lugar sagrado, del siglo XII, también pasaba de los 55 decibelios -una calle con mucho tráfico llega a los 75-. El Obispado de Getafe, de quien depende, recordó que han sonado «durante siglos» y hasta «lloraron por los hermanos fallecidos el 11-M de 2004», y calificó la decisión del consistorio de Móstoles de «inadmisible» porque no entiende que se pueda equiparar el sonido de las campanas con el de una maquinaria industrial.

fundidores

Abel Portilla, un profesional que resiste en Cantabria

Chicho Campo es el último artesano que queda en España fundiendo las campanas como hace cuatrocientos años: con barro, bronce y un horno de leña. Aunque ya apenas produce -antes hacía quince al año- y la labor se concentra en dos o tres empresas que aún sienten respeto por el método tradicional. Una de ellas es la de Abel Portilla en Cantabria. «Aprendí de pequeño, con mis abuelos», recuerda de los tiempos en los que eran itinerantes y fundían a pie de torre. Luego se trasladaron a naves próximas a las estaciones ferroviarias. Portilla no entiende esta pelea en las ciudades. «Tenemos una pila de complejos anticlericalistas, cuando luego te vas a la mejor universidad de Estados Unidos y no le falta su carillón. O a Alemania y se te ponen los pelos de punta viendo la 'Gloriosa'. Son modas que no entiendo». Ahora están con los moldes para Mónaco y Sagunto. «Esto también ha bajado. Hemos pasado de hacer 200 al año a solo 100. El 90% van para Valencia, donde hay más tradición».