El Carnaval canario enciende a la Iglesia

Nada más subirse al escenario se presagiaba que la cosa no quedaría ahí. Borja Casillas, más conocido como 'Drag Sethlas', actuó en la gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria haciendo de Virgen y Cristo crucificado, acompañado de nazarenos, una actuación que no ha dejado de generar polémica desde el momento en el que comenzó a sonar la música y comenzó el show.

El subidón de Fe comenzó en las redes sociales, donde la actuación no dejó indiferente a nadie. En unos minutos el hashtag #DragQueenLPGC se colocaba como uno de los temas más comentados el pasado lunes por la noche. Entre los indignados más notorios se encontraba el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, quien a través de su cuenta de Facebook afirmaba que «el Carnaval es transgresión; la libertad que se derrocha, increíble, pero nunca debe utilizarse para ofender tanto los valores de tanta gente. No hubo Carnaval ni libertad, solo ofensa».

DRAG SETHLAS GANADOR de la gala drag queen de Las Palmas de Gran Canaria. (IMPRESIONANTE) #DragQueenLPGCpic.twitter.com/zK9cYfSj8i — Malbert (@ItsMalbert) 28 de febrero de 2017

Horas después se sumaba a las críticas el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, quien hacía un llamamiento al «respeto de los sentimientos religiosos». El arzobispo de Valladolid también ha mostrado su disconformidad con el número protagonizado por 'Drag Sethlas', vestido como una imagen de María y a ritmo de 'Like a prayer' de Madonna, y al respecto ha insistido en que «hay respeto al derecho a la libertad de expresión, pero también los legítimos sentimientos religiosos tienen derecho a ser respetados». La cosa no quedaba ahí y la insólita e intensa polémica continuaba. El mismo Obispo de Canarias, Francisco Cases, lamentaba en un comunicado de la «frivolidad blasfema» de la gala carnavalera. En su comunicado, el obispo asegura que lo primero que hizo tras ver la actuación fue «pedir perdón, a nuestro Salvador y a su bendita Madre, también nuestra. Perdona a mi pueblo, Señor». No obstante, la Fe debió subírsele a la cabeza al reconocer que vivió el peor día de su vida en Canarias, por encima del accidente de avión de Spanair en 2008, suceso que truncó la vida de 154 personas. La comparación ha indignado a la Asociación de Víctimas de Spanair, que han expresado su malestar a través de su presidenta, Pilar Vera, quien ha difundido a través de su cuenta de Twitter un comunicado.

Contundente respuesta de la presidenta de la Asociación de víctimas Spanair al obispo de Canarias @AVJK5022 AVJK5022 pic.twitter.com/VChKwZOu7i — isabel saavedra (@IsablSaavedra) 28 de febrero de 2017

Algunos en sus críticas han ido mezclando churras con merinas y se han llevado su dosis de réplica en las redes. Como el ultraconservador obispo de San Sebatián, José Ignacio Munilla, que revolucionó este miércoles Twitter con un comentario sobre el Carnaval y el autobús de Hazte Oír, al que la Fiscalía ha abierto diligencias por un posible delito de odio al circular por Madrid con un mensaje transfóbico: «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo».

El prelado donostiarra, autor del libro 'Sexo con alma y cuerpo', en el que asegura que masturbarse es «una agresión al propio cuerpo» y donde califica la homoxesualidad de «depravación grave», ha planteado a través de sus perfiles en las redes sociales el interrogante de «por qué hay que acatar la ideología de género para no ser acusado de homofobia, si para respetar la religión, no se necesita ser creyente», en alusión a la polémica por la campaña de la organización ultracatólica contra la diversidad sexual. Asimismo, ha colgado una imagen del citado autobús, junto a otra del ganador de la gala Drag del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, simulando la crucifixión de Jesucristo, con la frase "¡Adivina, adivinanza!: ¿Cuál de estas dos imágenes ha sido hoy censurada en España, y cuál ha sido premiada?" y las etiquetas '#libertadReligiosa' y '#RespetaMiFe'.

¡Adivina, adivinanza!: ¿Cuál de estas dos imágenes ha sido hoy censurada en España, y cuál ha sido premiada? #libertadReligiosa#RespetaMiFepic.twitter.com/CNgdI84I1r — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) 28 de febrero de 2017

El cabreo por este tema ha llegado a los directos de la radio. El periodista Carlos Herrera ha lamentado en su programa de Cope que la ganadora fuera una virgen que se desnuda y, segundos más tarde, baja de la cruz alguien haciendo el papel de Cristo entonando unas estrofas provocadoras. «Estos tipos vestidos de mamarracho y haciendo mamarrachadas por las calles».

Herrera ha asegurado que, a su juicio, se trata de una falta de respeto hacia los católicos. «A la gente que no le ha hecho nada ni a la drag queen ni a la madre que parió a la drag queen», ha dicho el periodista en la primera parte de su programa. Además, el locutor ha lanzado otro mensaje a la ganadora de la gala: «Podrían disfrazarse de cualquier cosa, que se disfracen de como va su madre, por ejemplo, que seguramente sería mucho más interesante».

TVE retira la actuación de su web

La gran cita del Carnaval canario registró una nada desdeñable audiencia en su retransmisión en TVE con un 5,5% de share y 785.000 espectadores. Como suele ser habitual, RTVE comparte en su web los programas que emite. Sin embargo, la polémica generada por la actuación y la crítica recibida por parte de la Iglesia, ha provocado que el canal público haya eliminado los vídeos del espectáculo. Ha tenido que ser a través de otras plataformas, como Youtube, como los usuarios han podido ver la transgresora puesta en escena.

Frente a estas críticas, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), ha defendido que el carnaval es «transgresión», «libertad» y, su ciudad, también representa «la tolerancia». Hidalgo se ha expresado de esta manera en su cuenta privada de Twitter -no en la institucional de su cargo-, en respuesta a las críticas que ha suscitado en algunos sectores el espectáculo de Drag Sethlas, que proclamó frases como «Si quieres mi perdón, agáchate y disfruta».

Si, carnaval es transgresión, libertad,... y en LPGC tolerancia!... incluso para respetar la mentalidad de algún dirigente... #DragQueenLPGC — Augusto Hidalgo (@ahidalgo4) 28 de febrero de 2017

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido zanjar la polémica citando al Papa Francisco al afirmar que «a veces es preferible ser ateo que un mal cristiano».

Drag Sethlas salió ayer a dar explicaciones ante los medios, defendiendo que no pretendía «herir a nadie», sino que solo «buscaba la polémica». Sin duda, objetivo cumplico. Y es que por insólito que parezca el mismo drag que ofendió a la Iglesia con su show aspira a ser profesor de religión y está preparando la 'Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA)'. En declaraciones a los medios aseguró que no tiene miedo a las críticas y que nada le afecta. «Hay opiniones para todo y hay que saber separar el arte de la profesionalidad», dijo.