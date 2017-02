Una cámara oculta graba reacciones racistas en una campaña de SOS Racismo

La ONG SOS Racismo ha lanzado el primer vídeo de una campaña en la que una cámara oculta graba las reacciones reales de personas anónimas ante una situación racista recreada por dos actrices. El vídeo se grabó el pasado 14 de febrero en Barcelona y en el mismo han participado 40 personas anónimas en 23 escenas, mientras que para crear la situación de referencia intervinieron las actrices Meritxell Martínez Bellafont y Adeline Flaun.

Instalada en el barrio barcelonés del Clot de Barcelona, una de las actrices ofrece a los transeúntes la posibilidad de participar en un sorteo, para lo que pide los datos personales a los interesados. La otra actriz, con apariencia árabe, pide poder participar en el sorteo, a lo que la promotora del concurso le contesta "está pensado para gente de aquí", "es para gente normal, que va a estos sitios", "no es para ti".

Antes estas repuestas, la mayoría de los ciudadanos deciden no participar en el sorteo argumentando "no me parece bien", "dais vergüenza", "gente normal también es ella" o "tiene el mismo derecho". Sin embargo, otros ciudadanos responden con actitud racista con expresiones como "en tu país no nos dejarían", "si no te deja participar es por algo", o "estos son los peores, si tiene estudios no te dejará en paz". En paralelo y una vez finalizada la escena, un grupo de activistas de la asociación desvelaba la artificialidad del hecho explicando el objetivo del anuncio a las personas que habían vivido el hecho discriminatorio.

El planteamiento de esta acción, según el responsable de comunicación de SOS Racismo Cataluña, José Peñín, es "tratar de poner imagen a una realidad que SOS Racismo lleva años denunciando: que muchas personas sufren agresiones y discriminaciones en su día a día y que esto nos afecta a todos y todas, como vecinas que somos". Este vídeo, producido por DMA Producciones, forma parte de una campaña que lanzará nuevos productos a lo largo del año con el objetivo de apelar a la responsabilidad directa de la ciudadanía en la lucha contra el racismo.

El secretario general de la Federación SOS Racismo, Mikel Mazkiaran, ha explicado que la campaña es fruto de un acuerdo entre organizaciones públicas y privadas, como CINESA, SOS Racismo y la Secretaría General de Migraciones, cuyo objetivo es "generar estrategias para llegar al conjunto de la población". A partir del acuerdo con CINESA, una versión reducida del vídeo se proyecta en sus salas antes de la proyección de la última película de Denzel Washington, "Fences".

El vídeo está disponible en diferentes idiomas en la página web de SOS Racismo (www.sosracismo.eu) y en su canal Youtube e irá acompañado de una campaña en Redes Sociales en las que bajo las etiquetas #esRacismo #Arrazakeriada #aixòésracisme se pretende fomentar el debate con la ciudadanía acerca del racismo más sutil y cotidiano.