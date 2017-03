«El terremoto nos dejó en el limbo»

El tatuaje todavía no está terminado, pero ya impresiona. Ocupa todo el antebrazo izquierdo y reproduce en tinta negra la Torre Cívica de Amatrice con la parte superior destruida y el reloj detenido a las 3.36 horas, cuando se produjo el terremoto del pasado 24 de agosto. Por detrás y por encima de la torre aparece una representación clásica de la muerte blandiendo la guadaña, símbolo de los 299 fallecidos que dejó el seísmo en el centro de Italia, la mayoría en esta localidad de los Apeninos. "Ahora queda que el tatuador dibuje en la parte inferior los escombros y a un lado, un árbol que nace de los cascotes, como símbolo de la esperanza de que renazcamos todos tras este desastre".

«Los ancianos saben que es muy difícil que puedan volver a sus casas. Tienen la mirada perdida»

José Antonio Cañas ha querido marcar en su piel el trauma y el dolor que vivió hace seis meses y que son también evidentes en su mirada. El seísmo se llevó a muchos amigos, le dejó sin trabajo ni casa y ha colocado su vida en un desesperante paréntesis. "Nos sentimos como si estuviéramos en el limbo", dice este barcelonés que llevaba cuatro años residiendo en Amatrice junto a su pareja, Jessica Vana. "Somos afortunados porque hemos salvado la vida, pero es muy angustioso no saber qué va a ser de nosotros. No podemos volver a Amatrice, pero somos incapaces de hacernos a la idea de que tenemos que comenzar de cero en otro lugar. Tampoco aquí".

Turistas por necesidad

Jessica y José Antonio llevan desde septiembre viviendo en un hotel en San Benedetto del Tronto, una localidad costera de la región de Las Marcas. Como ellos hay otras 5.300 personas acogidas en establecimientos hoteleros a orillas del Adriático porque no pueden volver a sus viviendas, dañadas por la sucesión de terremotos sufridos en el centro de Italia durante el último medio año. Disponen de una habitación y de tres comidas al día, pero no disfrutan del lugar. "Es curioso, la gente viene en verano para pasar las vacaciones, pero nosotros no somos capaces de relajarnos y empezar a superar lo que hemos vivido dando, por ejemplo, un paseo por la playa. Estamos todo el tiempo pensando qué va a ser de nosotros. Tampoco anima el ambiente: la mayor parte de las personas aquí son ancianos que saben que va a ser muy difícil que puedan volver a sus casas. Tienen todo el tiempo la mirada perdida", dice José Antonio, que excavó con sus propias manos durante horas entre los escombros cuando se produjo el terremoto. Junto a otros vecinos, consiguió recuperar los cuerpos sin vida de un buen amigo y de su mujer.

«Algunos hoteleros ven los desplazados como una forma de ganar dinero»

"No es que estemos todo el día llorando, aunque hay días en que sí que tienes ganas de hacerlo. Pensábamos que con el paso del tiempo íbamos a tener las ideas más claras sobre nuestro futuro, pero nos ocurre justo lo contrario", cuenta Jessica, que parece incluso sentirse culpable de encontrarse así, pues además de salvar la vida ha conseguido recuperar su trabajo. Estaba empleada en una tienda que vendía productos típicos en el centro de Amatrice y ha sido recolocada en otro establecimiento que tenían sus empleadores en la costa. José Antonio, en cambio, lo tiene más difícil. "Yo soy técnico industrial y había abierto una herrería en Amatrice. Aquí sólo encontré un empleo por un mes en una fábrica. Para mantenerme ocupado y agradecer todo lo que nos están ayudando, voy a comenzar un voluntariado en San Benedetto del Tronto. Dicen que me van a poner a conducir una ambulancia".

"Ya es hora de irse a casa"

Esta pareja vive en el hotel de tres estrellas Jerry, un lugar digno y limpio donde se trata a los supervivientes del terremoto con cariño. "El Estado nos da 36 euros netos al día por cada persona que acogemos", explica Alfredo Marchegiani, dueño del establecimiento. "Son tratados como cualquier otro cliente. No ganamos con esto, pero hacemos un sacrificio para que estén bien. Están en nuestro corazón". En otros hoteles el trato era muy distinto. «Este es el tercer sitio por el que pasamos. No es que seamos delicados, pero nos metían en habitaciones llenas de humedad y donde no encendían la calefacción. Hubo empresarios que vieron a los desplazados como una oportunidad para ganar dinero», se queja José Antonio, quien ha sacado una enseñanza clara del drama que está viviendo: "En estas situaciones sale a relucir el lado mejor y el peor de cada persona".

Antes de entrar en su habitación diciendo con amargura que es hora ya de "irse a casa", José Antonio deja una queja para las autoridades de nuestro país. "En el consulado español en Roma tenían todos mis datos. Sabían que vivía en Amatrice, pero no me llamaron nunca cuando se produjo el terremoto. Tampoco luego se han preocupado por cómo estoy o si necesito alguna ayuda. Toda esta situación ha hecho que acabe avergonzándome de ser español y de las instituciones que tenemos. No se preocupan por la gente".