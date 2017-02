La OSI alerta de correos fraudulentos sobre transferencias de alquileres que infectan nuestros dispositivos

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) alerta de que ha sido detectada una intensa campaña de correos electrónicos maliciosos cuyo objetivo es infectar nuestros equipos. El asunto de dichos correos sugiere que ha habido un problema con la transferencia para el pago del alquiler de un mes, e incluyen archivos adjuntos que contienen malware.

/ OSI

Desde la OSI aseguran que sus sistemas de detección y monitorización han capturado más de 3.000 e-mails en poco tiempo, cuyos objetivos son que los receptores crean que provienen de los propietarios del piso en el que viven de alquiler para que confíen en la fuente y abran el mensaje. Dichos e-mails contienen un archivo adjunto, comprimido en formato .zip que a su vez contiene otros dos archivos. Éstos, escritos en lenguaje JavaScript (con extensión .js), son programas ejecutables que infectan el equipo si se hace doble click sobre ellos.

/ OSI

Por eso desde la plataforma avisan a los usuarios de que no confíen en estos correos electrónicos y sobre todo no abran los archivos adjuntos. Recomiendan que se eliminen directamente los correos antes de abrirlos, aunque recuerdan que pese a que se haya abierto el mensaje si no se ejecutan los archivos el equipo no quedará infectado.

Si has recibido un correo electrónico similar al anteriormente descrito, desde la OSI recomiendan actualizar el antivirus y revisar el sistema de forma completa para eliminar la amenaza. En la página web también ofrecen una guía para ayudar a los usuarios a eliminar el virus en caso de que no haya podido limpiar el dispositivo con su antivirus.