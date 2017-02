Un vecino de Villar del Arzobispo se lleva el Sueldazo de la ONCE

Un vecino del municipio valenciano de Villar del Arzobispo ha ganado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, con el cupón de la ONCE de este domingo 19 de febrero. Juan José González Lucas es el vendedor ONCE que ha dado este Sueldazo valorado en 240.000 euros, que es uno de los premios de segunda categoría del sorteo del domingo, cuyo premio principal recayó en el 41854 (serie 030), además de otras cuatro extracciones premiadas..

El cupón de la ONCE de este domingo, estuvo dedicado a Trujillo (Cáceres) correspondiente a la colección 'Nuestros pueblos más bonitos', según ha indicado la entidad en un comunicado.

noticias relacionadas ONCE del domingo 19 de febrero: números premiados en el sorteo del Sueldazo de hoy

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, incluye premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta y ofrece, además, otros 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.