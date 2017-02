Patíbulo y refugio de mendigos

En la Plaza Mayor de Madrid se han celebrado beatificaciones y ejecuciones públicas, corridas de toros y autos de fe. Por ella han merodeado ratas y paseado turistas, aquí se han proclamado reyes. Bajo sus adoquines los admiradores de Pérez Galdós quisieron enterrar al escritor. En sus cuatrocientos años de historia, este lugar ha visto la subida a los altares de san Isidro y santa Teresa de Jesús. En el recinto se han administrado indulgencias y castigado a judíos, herejes y blasfemos. Dentro de sus confines han tenido lugar danzas, mascaradas, juegos de cañas, música y fuegos artificiales. A punto ha estado en tres ocasiones de ser devastada por las llamas. Y ha sido escenario de mil y una películas, entre ellas aquella de 'La gran familia', en la que Chencho se perdía en el mercadillo navideño. Ahora que se celebra el cuarto centenario de la Plaza Mayor se reaviva el debate de qué hacer para evitar su deterioro.

Edificada sobre el antiguo arrabal de la Santa Cruz por impulso regio de Felipe II, el monarca pidió a Juan de Herrera la construcción de una plaza donde se celebraba el mercado principal de la villa. En 1580 se empezaron a derribar las primeras casas para levantar la Casa de la Panadería. Felipe III encomendó la finalización de las obras en 1617 a Juan Gómez de Mora, quien culminó el encargo a los dos años.

En la actualidad vive en un permanente trajín. Raro es el día en el que no se plantan en ella carpas o se asientan muestras y mercadillos. Por la noche la plaza es tomada por los indigentes, que despliegan sus catres de cartón para pasar la noche al raso.

La periodista Celia Blanco vive en la Plaza Mayor desde hace año y medio. Ella y su pareja se pusieron a buscar una casa más grande cuando tomaron conciencia de que el apartamento en que residían con su hijo se les había quedado demasiado pequeño. La encontraron en la Plaza Mayor. «Soy una de las personas más felices de Madrid. Al principio me costó creérmelo. Me asomaba al balcón y me entraba la risa tonta. He trabajado muchos años en Telemadrid y me sé un montón de historias de la Plaza Mayor. Cuando paseaba por ella me preguntaba: ¿quién vivirá aquí? Y resulta que ahora vivo yo», argumenta la informadora.

A Celia Blanco, de 44 años, le procura muchas gratificaciones residir en uno de los lugares históricos de Madrid. Está en pleno centro y siente que todo pasa por debajo de su casa. «Nunca cojo el coche. Me encanta ir andando a todos los sitios». Sin embargo, a la hora de enumerar los inconvenientes las desventajas se agolpan. «Todos coinciden en que los indigentes son un problema. Cada día deben de pernoctar aquí entre 45 y 50 mendigos. Orinan y defecan. En algunas esquinas el hedor es insoportable. He visto el deterioro muy acusado de algunos indigentes, porque en Madrid se está produciendo un repunte de la heroína», explica la periodista.

A esta mujer de televisión y ahora sobre todo de radio -es directora y presentadora del programa 'Contigo dentro', de la Cadena Ser- le fastidian los botellones improvisados que se organizan de noche en la plaza. «Curiosamente no se retiran las sillas ni las mesas de las terrazas, de manera que la gente de paso se sienta, compra bebida a los chinos que van con los carritos cargados de latas, ponen música en el móvil y organizan una fiesta. Además, no sé por qué casi todo el que pasa por aquí tiene la necesidad imperiosa de gritar», se lamenta.

La boina del Che

Pese a las incomodidades, Celia es una privilegiada. Vivir aquí es un capricho codiciado que se paga a precios elevados por lo reducido de la oferta y la amplísima demanda. La estatua ecuestre de Felipe III es testigo mudo de un sinfín de conciertos, discusiones, selfis y transacciones, como las que realizan cada domingo los aficionados a la filatelia y la numismática.

En el lugar menudean los establecimientos con solera. En la sombrerería La Favorita, la más antigua de Madrid, el Che Guevara se compró una de sus boinas. Y en el restaurante Los Galayos los miembros de la Generación del 27 rindieron un homenaje antes de la guerra a Luis Cernuda. Hoy es muy visitado por políticos y personalidades de renombre, desde el Rey al presidente Rajoy. Era también el preferido de Tierno Galván.

Coincidiendo con el cuarto centenario de la plaza, el Ayuntamiento de Madrid quiere dar un respiro a las vecinos limitando los eventos comerciales y los mercadillos, tan abundantes que han llegado a un punto de saturación. Los vecinos quieren acentuar el carácter cultural de los actos que acoja la Plaza Mayor, que dará cabida a un concierto de Año Nuevo, a imagen y semejanza del que se celebra en esa fecha en Viena.

Uno de los comercios con más raigambre es Filatelia Arias, del que es dueño Félix Arias. Aunque considera un «lujo» poder trabajar en este emplazamiento, ya se le ha acabado la paciencia. Está más que harto de los ruidos, la presencia de tironeros, la escasa presencia policial y la degradación de la plaza. «El problema de los mendigos no es de ahora, data de hace diez o quince años. Se ha intentado abrir pisos disuasorios, pero no han resuelto nada. Las autoridades argumentan que no pueden obligar a nadie a dormir en un albergue. A mí los indigentes me han llegado a apremiar para que cerrara la tienda porque querían montar sus cartones para irse a dormir», dice indignado.

HISTORIA

En 1617, Felipe III encargó la finalización de las obras de la Plaza Mayor a Juan Gómez de Mora, quien las terminará a los dos años. Ha sufrido tres grandes incendios en su historia, en 1631, en 1670 y 1790.

Estatua. La estatua ecuestre de Felipe III que se halla en el centro del recinto fue comenzada por el escultor italiano Juan de Bolonia y terminada por Pietro Tacca en 1616.