Estos trabajos podrían desaparecer en poco tiempo debido a la tecnología

Con la tecnología avanzando a pasos de gigante, se ha propiciado en los últimos años un cambio en los modelos de empleo. Como ya ocurriera durante la revolución industrial, algunas profesiones podrían acabar desapareciendo y otras se podrían ver obligadas a reinventarse a fin de evitar su extinción.

Según el consejero delegado del portal de formación 'Cursos.com', Gonzalo Ruiz, y tal y como recoge el diario 'Ideal', es probable que en 2050 "ya no tengan cabida en el mercado laboral trabajos manuales susceptibles de ser sustituidos por una máquina u ordenador". Pero no solo eso, sino que también podrían desaparecer "las posiciones intermedias que no den un valor añadido suficiente".

En ese sentido los últimos 15 años han sido determinantes. Son muchas las profesiones que han ido adaptándose de cara al futuro, pero otras han ido desapareciendo. Ruiz subraya que oficios como los agentes de viajes, cajeros de bancos o teleoperadores podrían desaparecer en menos de 50 años, siendo sustituidos por Internet o los cajeros automáticos, en el caso de los primeros y los segundos, y debido a la rápida evolución de la inteligencia artificial en el caso de los últimos.

Otra profesión que se encuentra en la lista de empleos en posible peligro de extinción son los cajeros de supermercado. Prueba de ello son plataformas como 'Amazon Go', el nuevo modelo de supermercados sin cajero y sin pago en efectivo, o la proliferación de las cajas del tipo 'DIY' -házlo tu mismo-, en las que es el propio cliente el que pasa sus artículos por el sensor y paga a través de una máquina.

Del mismo modo, los maquinistas de tren podrían acabar desapareciendo ya que todo apunta a que se va a promover la automatización de la conducción de trenes. Todo apunta a que en 2050 este empleo quedará relegado y que los trenes serán casi en su totalidad automáticos.