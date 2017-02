Fumar no tiene glamour

Los cigarrillos en blanco y negro de Humphrey Bogart no son glamurosos, y el despacho lleno de humo de Don Draper en ‘Mad Men’ no es irresistible. Fumar no es sexy. Y para hacérselo saber a los ciudadanos, Francia sigue ganando terreno a los fabricantes en su lucha antitabaco. Tras la implementación del paquete neutro en mayo del año pasado, llega la prohibición de algunas marcas que dan una imagen atractiva del tabaco.

La ministra francesa de Sanidad, Marisol Touraine, ha anunciado la decisión del Ejecutivo de prohibir "varias marcas" por “dar la sensación de que fumar es ‘chic’”. Entre ellas están las marcas de cigarrillos Vogue, Corset, Allure y Fine, y las marcas de puros Café Crème, Paradiso y Punch.

Touraine también informó de que se contempla una subida de 1,5 euros en el precio del tabaco de liar, pero el de los paquetes de cigarrillos se mantendrá, al menos a corto plazo. "Los incrementos vendrán más tarde porque la industria ha esquivado las reglas que debían derivar en un aumento. No lo permitiré", concluyó la ministra, para quien "aumentar el precio del tabaco es importante en términos de sanidad pública".

Las marcas de tabaco no podrán utilizar a partir de ahora expresiones que evoquen elegancia, “esbeltez” (‘slims’, ‘superslims’) o propiedades vigorizantes, naturales o biodegradables. Tampoco estarán permitidas las referencias a los aromas de frutas o de menta. Ante la nueva regulación, los fabricantes afectados tienen un plazo de un año (dos en el caso de los puros) para cambiar el nombre de su marca o suprimir la comercialización.

No confundir a los jóvenes

Para su decisión, el ministerio de sanidad se ha basado en la Directiva Europea de Productos de Tabaco que indica que “los productos de tabaco o su embalaje” no deberían “confundir a los consumidores, especialmente a los jóvenes, y sugerir que no son perjudiciales”. Así, no deben insinuarse “beneficios en términos de pérdida de peso, atractivo sexual, estatus social, vida social o cualidades como feminidad, masculinidad o elegancia”.

Según el periódico francés Le Figaro, Seita, distribuidor de la marca Fine, una de las afectadas, denunció que se trata de “una decisión arbitraria que tiene como único fin estigmatizar todavía más a los consumidores que toman la decisión de fumar”. El gremio de los estanqueros también se ha manifestado en contra; ya se movilizaron contra el paquete neutro y la subida de los precios del tabaco. Los estanqueros aseguran que esta medida va a fomentar el mercado negro, y denuncian que el Estado pierde más de tres mil millones de euros al año, y los estanqueros, 250 millones.

Seis millones de muertos al año por el tabaco

Francia lleva tiempo luchando contra el tabaco. La implementación de los paquetes neutros, aprobada en abril de 2015, está regulada por la Ley de Modernización del Sistema de Salud. Según esta ley, los paquetes deben ser del mismo color y formato, el 65% de su superficie debe estar ocupada por las advertencias del riesgo para la salud, y la marca debe figurar de forma discreta. También prohíbe fumar en el coche cuando haya un menor de 12 años en el interior y utilizar cigarrillos electrónicos en lugares públicos cerrados. Este paquete coexistió en los estancos franceses con las cajetillas normales desde mayo del año pasado, pero a partir del uno de enero de 2017 es el único que puede comercializarse. Francia no está sola en la medida de los paquetes genéricos: Australia la adoptó en 2012, y el Reino Unido e Irlanda la aprobaron a la vez que los franceses, aunque tienen un año desde entonces para implementarlo.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco mata cada año a casi seis millones de personas, de las cuales cinco millones son fumadores y más de 600.000 son no fumadores expuestos al tabaco ajeno. En España, en 2012 fallecieron 60.465 personas por el tabaco, 166 al día, más del 15% del total de defunciones. También en datos de la OMS, la mitad de los fumadores morirán por esta causa. La organización advirtió a su vez de que el cine está propagando el tabaquismo; según un informe de 2015, el 37% de los jóvenes estadounidenses fuman por influencia de la gran pantalla. Puede que, al fin y al cabo, Humphrey Bogart y Don Draper tengan algo de culpa.