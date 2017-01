Comprobar resultados de la ONCE del lunes 30 de enero y número del Triplex

Consulta los resultados del SuperOnce de la ONCE de hoy lunes 30 de enero de 2017 : 12-57-30-25-09-16-28-41-42-05-27-63-75-44-46-61-11-80-18-45. Los números premiados del cupón diario de la ONCE de hoy lunes 30 de enero de 2017: 06055 ; La paga 018.

Premios del cupón diario

Premios del cupón diario de la ONCE: 35.000 euros a las cinco cifras; 500 euros al número anterior y posterior al premiado; 200 euros a las cuatro últimas cifras; 20 euros a las tres últimas cifras; 6 euros a las dos últimas cifras; 1,5 euros al Reintegro a la decena de millar; 1,5 euros al Reintegro a la última cifra.

Premios adicionales con La Paga: 3.000 euros al mes durante 25 años a las 5 cifras del Cupón Diario de la ONCE y serie; 0,50 euros a la primera cifra del Cupón Diario; 0,50 euros a la última cifra del Cupón Diario.

SuperONCE y 7/39

El 'Súper Once' es un producto de la modalidad de juego activo formado por una matriz de 80 números, numerados del 1 al 80, y consiste en elegir entre 5 y 11 números de la matriz siendo su orden indiferente. Previa celebración de un sorteo se obtendrá una combinación ganadora formada por 20 números de los 80.

El 7/39, la Lotto de la ONCE, consiste en un juego donde hay que elegir 7 números de los 39 números de cada bloque de apuestas. Esos siete números conformarán una apuesta sencilla. Además cada boleto llevará asignado automáticamente un número de reintegro entre el 0 y el 9. El bote mínimo garantizado es de 1.000.000 €. El importe exacto del bote asignado a cada sorteo se publicará una vez celebrado el sorteo anterior. Se destina a premios el 55% de la recaudación total de las apuestas validadas.

Premios del Cuponazo

Con el Cuponazo, por solo 3 €, podrás ganar hasta 9.000.000 € y 9 premios de 100.000 €. Con el Cuponazo XL, por solo 1 € más, podrás ganar hasta 12.000.000 € y 9 premios de 150.000 €. Con el Cuponazo XXL, por solo 2 € más, podrás ganar hasta 15.000.000 € y 9 premios de 200.000 €.

El Cuponazo ganador del primer premio estará formado por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la 1ª extracción. Los 9 premios adicionales a las cinco cifras y serie estarán formados por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en alguna de las extracciones de la 2ª a la 10ª.

Premios del Cuponazo: 9.000.000 € a las 5 cifras y serie; 30.000 € a las 5 cifras; 500 € a las 4 últimas cifras; 50 € a las 3 últimas cifras; 6 € a las 2 últimas cifras, y 3 € a la última cifra. Premios adicionales Cuponazo: 100.000 € a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 10ª extracción y de 600 € a las 5 cifras de la 2ª a la 10ª extracción. En un mismo cupón solo son acumulables los premios de 1ª y 2ª categoría.

Premios del Cuponazo XL: 12.000.000 € a las 5 cifras y serie; 40.000 € a las 5 cifras; 600 € a las 4 últimas cifras; 60 € a las 3 últimas cifras; 8 € a las 2 últimas cifras; 4 € a la última cifra. Premios a los números adicionales del Cuponazo XL: 150.000 € a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 10ª extracción y 800 € a las 5 cifras de la 2ª a la 10ª extracción. En un mismo cupón solo son acumulables los premios de 1ª y 2ª categoría.

Premios al Cuponazo XXL: 15.000.000 € a las 5 cifras y serie; 45.000 € a las 5 cifras; 800 € a las 4 últimas cifras; 100 € a las 3 últimas cifras; 10 € a las 2 últimas cifras; 5 € a la última cifra. Premios a los números adicionales del Cuponazo XXL: 200.000 € a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 10ª extracción y 1.000 € a las 5 cifras de la 2ª a la 10ª extracción. En un mismo cupón solo son acumulables los premios de 1ª y 2ª categoría.

Eurojackpot

El juego de Eurojackpot se comercializa simultáneamente en España y en otros 15 países del espacio económico europeo: Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos y Estonia (países y fundadores); España (se unió el 3 de julio de 2012); Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia (2013); República Checa y Hungría (2014). El sorteo se celebra todos los viernes en Helsinki.

El juego consiste en acertar 5 números de 50 números y dos soles de entre 10. Con Eurojackpot puedes ganar grandes botes todas las semanas. El bote mínimo garantizado en todos los sorteos es de 10.000.000 € para el premio de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a 90.000.000 €.

Sueldazo del fin de semana

Ahora los sábados y domingos podrás ganar un primer premio de un sueldazo de 5.000 € al mes durante 20 años más 300.000 € al contado para todo lo que quieras, y además, 4 segundos premios de 4 sueldazos de 2.000 € al mes durante 10 años.

El cupón ganador del primer premio del SUELDAZO del fin de semana estará formado por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la 1ª extracción.

Los ganadores de los 4 premios adicionales a las cinco cifras y serie estarán formados por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en alguna de las extracciones de la 2ª a la 5ª.

Sobre la ONCE

Los sorteos de la ONCE engloban los diversos juegos de lotería con los que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) financia parcialmente su labor social. El más conocido y longevo de ellos es el cupón de la ONCE, estrenado en 1939, aunque en los últimos años muchos juegos de la ONCE se han ido incorporando junto a la venta del cupón original.

El primer sorteo de la ONCE se realizó el 8 de mayo de 1939, y durante muchas décadas fue conocido como Cupón Pro-Ciegos. En aquella época, se hacía un sorteo independiente para cada provincia española, y el precio del cupón se movió entre los 10 céntimos de peseta iniciales hasta las 25 pesetas de los últimos tiempos antes de la reforma. Consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras.