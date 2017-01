«Estoy listo para recibir la llamada de Trump»

A Martin (Marty) Baron le sienta como un guante el traje de director de periódico. Lo ha sido en el 'Miami Herald' y en el 'Boston Globe', y desde 2013 ejerce el puesto más importante de la redacción del 'Washington Post', uno de los diarios más influyentes del mundo. Ahora que la prensa tradicional sufre los embates de los medios que no distinguen la verdad de la mentira y también de los políticos populistas, Baron apela más que nunca a la esencia del periodismo: «Encontrar historias, verificarlas, contarlas». No concibe otra forma de trabajar el hombre que abanderó en el 'Boston Globe' los reportajes que demostraron que la Iglesia católica de Massachusetts tapaba los casos de pederastia que se producían en su diócesis. Su determinación para llegar hasta el final, sabiendo que los hechos estaban de su parte, quedaron reflejados en 'Spotlight', la cinta que ganó el Oscar a la mejor película el año pasado. Una actitud que le servirá para enfrentarse al nuevo ogro del periodismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Si me llama al despacho, estoy preparado para recibir su llamada. No me importa porque nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo», avisa.

El periodista, un judío nacido en Tampa (Florida) en 1954, habla un castellano casi perfecto. Estos días visita España y ayer participó en Madrid en el foro 'Conversaciones con...', organizado por la Universidad de Navarra. Baron se encarga de las ediciones impresa y digital del 'Post', que cuenta con 650 profesionales. En estos cuatro años, ha superado en audiencia al 'The New York Times' y ha ganado cuatro premios Pulitzer. En sus 11 años al frente del 'Boston Globe' el diario ganó seis premios Pulitzer, entre ellos, el conseguido por el 'Spotlight Team' por su cobertura de los escándalos de abusos sexuales de la Iglesia. En 2004, la National Press Foundation le nombró Editor of the Year.

Heredero de directores como Katharine Graham y Ben Bradlee, que marcaron una época en el periódico que destapó el 'Watergate', Baron se prepara para la guerra que se avecina con Trump. Frente a los tuits amenazantes del presidente («revelan su mentalidad»), el director tiene listo un equipo de ocho reporteros que investigará durante un año a la nueva Administración. «La misión del periodismo es comprobar los hechos y nos vamos a centrar en esa misión, porque hay mucho por hacer», explica.

El 'Post' puso todo de su parte para frenar a Trump durante la pasada campaña. Desveló, por ejemplo, que las donaciones del entonces todavía candidato republicano a proyectos caritativos eran mucho menores que lo que él mismo pregonaba. Pero sobre todo, puso contra las cuerdas al magnate cuando hizo público el famoso vídeo en el que decía que «cuando eres una estrella, puedes coger a las mujeres por el coño, puedes hacer con ellas lo que quieras». «Estoy muy orgulloso de nuestra labor. No cometimos errores en la cobertura de la campaña», asegura Baron, a la vez que suelta una sonrisa que esconde un «hicimos lo que pudimos».

El problema, reconoce el director del gran periódico de Washington, es que una parte de la población «ya no tiene interés en los hechos». «Solo quieren opiniones que encajen con lo que ellos piensan de antemano. Y eso representa un gran peligro para la sociedad y para la democracia. Es importante que, aunque discrepemos de los análisis y de las soluciones, todos estemos de acuerdo en los hechos», cuenta Baron, antes de reconocer que «la libertad de expresión está en juego en la era Trump». «Él dice que somos deshonestos, que somos escoria, trata de deshumanizarnos. Me preocupa mucho porque los medios jugamos un papel central en la sociedad. Sin libertad de prensa, no hay democracia».

La importancia de la marca

El modelo de negocio de los medios tradicionales en un mundo cada vez más tecnológico exige, según Baron, una apuesta más firme que nunca por los valores del periodismo. 'The New York Times', su gran rival, ha anunciado que invertirá cinco millones de dólares en su redacción, y el periódico de Washington contratará a 60 nuevos periodistas. La llegada de Jeff Bezos, propietario de Amazon, al accionariado del 'Post' garantiza, además, ideas frescas para la cabecera. «Todo el mundo está experimentando con nuevos modelos. Nosotros dejamos cinco noticias gratis y a partir de ahí, los lectores tienen que suscribirse. Hemos visto que el número de suscripciones ha aumentado, durante la campaña electoral y sobre todo, después. Los lectores quieren que la prensa ejerza de contrapeso a Trump», detalla Baron, que pide utilizar las herramientas que ofrece un medio como internet («vídeos, audios, documentos originales, una voz de los reporteros más auténtica») sin caer en los «contenidos frívolos». «Los artículos serios reciben muchos lectores. Tenemos una identidad, una marca, y no debemos hacer nada por socavar la identidad y la marca de nuestra organización».