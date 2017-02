De picnic en el Maidán

La llaman Naqsh-e Jahan, el Mapa del Mundo, y es una de las plazas más imponentes del planeta, rodeada de mezquitas de belleza exquisita, palacios y bazares que atesoran kilómetros y kilómetros de galerías donde perderse y no desear que te encuentren. Sus muros se levantan como una presa nívea contra ese almacén donde se acumulan grabados, alfombras, joyas, encurtidos, especias... Mercancías sin cuento, envueltas en penumbra, aromas indescifrables y un estruendo de gritos, tubos de escape y llamadas al orden. Es un ser vivo que se derrama por el corazón mismo de Isfahán, que no tiene principio ni fin, tampoco edad, y que actúa como un imán para propios y extraños.

El sol se está poniendo y el decorado deja sin palabras. El Maidán ocupa el doble de superficie que la Plaza Roja de Moscú; los soportales erizados de tiendas, restaurantes y cafés que bullen de actividad. Hay en el centro un estanque donde los niños se bañan vestidos, mientras sus madres vigilan desde la orilla y los hombres extienden alfombras de Naím por el césped y disponen encima la cena. Los más pequeños hacen lo que se espera de ellos, volver locos a todos, pero a nadie parece importarle. «Son niños, ¿no?», resume un abuelo de ojos glaucos con las palmas de las manos hacia arriba, mientras nos invita a compartir mesa con la familia. Hoy toca kashk bademjan -puré de berenjenas con yogur- y fesenjún, un pollo delicioso con salsa de granadas y castañas, todo ello acompañado de un pan que tiene la apariencia de un pergamino, tomates asados, ensalada, zumos, té... La escena se repite por toda la plaza, entre bandejas de kebab y arroz basmati con azafrán.

Somos la novedad y correspondemos a su hospitalidad contestando todas sus preguntas. «¿De dónde es? ¿En qué trabaja? ¿Tiene hijos?». Y siempre, siempre «¿qué opina de Irán?». La mayoría no habla inglés y el farsi parece una barrera insalvable. Pero la buena voluntad obra milagros. Por un monmento, uno se siente en la piel de Rob Cole, el protagonista de 'El Médico', la epopeya de Noah Gordon sobre el barbero inglés que atravesó el mundo antiguo para aprender de Avicena, el autor del 'Canon médico' en una madrasa situada en las inmediaciones. «¡Ibn Sina, Ibn Sina!», replica el auditorio, satisfecho de haber encontrado un punto en común.

Derribada la muralla, los hombres -ellas permanecen en segundo plano, apenas una sonrisa debajo del velo- proponen planes y se ofrecen para hacer de guías al día siguiente. Es viernes, fiesta de guardar en el islam, y se impone una visita al minarete de Alí, a la mezquita de Lotfollah -la luz del sol dibuja una cola de pavo real en el interior dorado de su cúpula-, al palacio Ali Qapu, desde cuya terraza se domina el Maidán. También a los puentes Khapur y Shiohse, sobre el río Zayendeh que baja seco la mitad del año. Todo les parece bien y a todo están dispuestos; si uno no puede acompañarte, lo hará su hermano, su cuñado, su vecino... ¿Cómo abandonarte a tu suerte? «Eres nuestro invitado».

Velada de zurgananeh

De pronto, el abuelo se levanta con un brillo en los ojos y exclama «¡¡¡zurgananeh!!!». El resto recibe su sugerencia con un coro de aprobación. Descubro que es la lucha tradicional iraní, un ejercicio gimnástico que combina fuerza, equilibrio, resistencia y que por momentos parece más un ballet. Y hacia allí vamos, al gimnasio; las paredes forradas de fotos en blanco y negro de campeones que han hecho historia. Y es en la grada, mientras el maestro de ceremonias marca el ritmo al son del tambor, donde mis anfitriones hablan de Hossein Fallahi, el miniaturista que es una celebridad local; del presidente Hasan Rouhani, que ha arrancado al Gran Satán americano promesas de diálogo -promesas que la elección de Trump no tardará en sofocar-; o de la catedral de Vank, el corazón cristiano de Isfahán, adonde llegaron 150.000 armenios en el siglo XVII huyendo de los turcos y donde medraron gracias a su habilidad traficando con sedas. Hoy apenas quedan 25.000, pero Jolfa es de los barrios más animados de la ciudad.

Hasta el templo llegan excursiones de escolares, extasiados con las pinturas de bóvedas y paredes. No es para menos. La república islámica tiene prohibido representar la figura del hombre y no abundan las oportunidades de ver a Cristo o a sus seguidores torturados, las ropas desgarradas y la sangre derramada por una fe que no es la suya. «Pero eso será mañana, ¿ok? -dicen, mientras te sacuden el hombro-. Hoy coma pistachos, coma». Como para decir que no.