¿Me pueden multar por conducir demasiado lento?

Los excesos de velocidad son una de las infracciones más comunes en España. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que las sanciones pueden llegar también por lo alcanzar el mínimo de la velocidad permitida.

La normativa de la DGT recoge la prohibición de circular en autopistas y autovías de vehículos a motor a una velocidad inferior a 60 kilómetros por hora, y en las restantes vías, a una velocidad inferior a la mitad de la genérica señalada para cada categoría de vehículos de cada una de ellas, aunque no circulen otros vehículos. Esto quiere decir que si estamos en una vía donde la velocidad máxima genérica es de 50 km/h, no podremos ir a menos de 25 km/h. Todo ello siempre que no haya condiciones meteorológicas especiales, ambientales, de circulación o problemas en el vehículo.

Incumplir con los límites mínimos fijados es considerado infracción grave y puede conllevar la multa de 200 euros.