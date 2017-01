Horóscopo del lunes 16 de enero, gratis

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, lunes 16 de enero, gratis. Así podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del 16 de enero.

Consulta aquí horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril

Hoy puedes tener el día típico tonta y ñoña”en el que busques refugiarte en nostalgias pasadas, busca la lección que sea más positiva. Si hay alguien a tu alrededor que necesite consejo a una difícil solución, tú puedes darles la solución para zanjarlo, estarás casi visionario.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Piensas mucho en hacer cambios, ahora lo tienes de frente, pero piensa bien cuales son tus prioridades. Pondrás todo tu talento para conseguir al máximo los beneficios económicos posibles que puedas adquirir.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Proyéctate el día con salidas que te permitan satisfacer tus deseos, no caigas en la monotonía, no te conviene. Tú, con las pilas cargadas eres imparable, eso te ocurrirá en los primeros días de la semana, procura controlar el exceso de ritmo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Van en aumento las ganas de zanjar las cosas que tienes pendientes, lo harás del modo más rápido posible. Procura escuchar a los demás y deja pasar las situaciones, no te involucres en cosas que aparentemente tienen importancia, no es a sí.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Puede que te lleves alguna desilusión si las cosas no salen como tú esperabas, para no llevarte chascos, no des nada por hecho. Mide tus métodos de acción y tu extrema sinceridad para conseguir todo aquello que te has propuesto.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Ya sabes quien es, pero déjalo para mañana y estate atenta a los acontecimientos, no bajes la guardia. Debes afrontarlo cuando llegue el momento con toda normalidad, trata de no sacar conclusiones precipitadas.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Deberías plantearte que es lo verdaderamente importante y valioso en tu vida y no me refiero únicamente a cuestiones materiales. Hoy preferirás desenvolverte en un ambiente más íntimo y reducido, sacarás lo mejor de ti con aquellos que realmente más te conocen.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Tu lista de actos para hoy se irá llenando por momentos, será difícil que acudas a todos pero lo intentarás. Sacarás a la palestra lo mejor que hay en ti, serás el punto de atención en todos los eventos.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Siempre eres muy centrada en todos tus actos, pero hoy deberás prestar más atención si no quieres llevarte sorpresas más adelante. Hoy te conviene mucho estar en contacto con la familia y amigos más íntimos, encontrarás lo que realmente te está faltando.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hay que saber sacar partido del tu ocio, procura controlarte y gastar en lo que realmente pueda reportarte satisfacción. Querrás salir divertirte y no parar ni un momento, saca lo mejor de ti porque no siempre se presentan las cosas con tanta armonía.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

us demostraciones constantes de cariño pueden agobiar a los que te rodean, ellos saben que les quieres, intenta no agobiarles. Será mejor que hoy no le des demasiadas vueltas a la cabeza y déjalo para mañana que empieza la nueva semana llena de buenos acontecimientos.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tendrás la sensación que todo se llena de alegría y ganas de hacer cosas, no querrás desabrochar ni un minuto. Tus ideas para hacer mejoras en el trabajo son tan buenas que serán muy tenidas en cuenta por tus superiores.

