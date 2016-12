Doce campanadas en 'valencià normatiu'

Hoy es 31 de diciembre de 2016, Nochevieja. A partir del tañido de las doce campanadas en la Puerta del Sol de Madrid, entraremos en el 1 de enero de 2017. Caprichos del calendario. La Navidad es en sí misma un género literario, musical, culinario, sociológico, existencial, religioso y político.

En 2016 está previsto en Valencia un magno acontecimiento, comunicado a toda tenora y flabiol, dos de los más populares instrumentos de la sardana. Un 'consechal' de Compromís, el de Cultura Festiva, quien ya ha regresado de Etiopía tras recoger el premio a la fallas, consideradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ha hecho el anuncio.

Sí. El 31 de diciembre, las doce campanadas no serán retransmitidas desde 'Madrit', no. En un esfuerzo más para aumentar la autoestima de los valencianos y valencianas, el 'achuntament' de izquierdas ha decidido que como símbolo del rechazo al Estado opresor con sede en 'Madrit', las doce horas-campanadas suenen desde una campana local, la del 'achuntament', al parecer.

Es otra valiente actitud política para enfrentarse al sucursalismo que nos invade y que todavía no ha sido vencido desde 1714. La prueba es que Compromís y los partidos nacionalistas aún no han sido capaces de resolver su eslogan-jeroglífico: 'qui som, d'on venim, i a on anem'.

A ciertas edades no deberían atormentarse más porque es una duda de 'caire' existencialista y, si me apuran, teológica. Albert Einstein: «El ser humano forma parte de una totalidad llamada Universo» (¿els 'Països Catalans', tal vez?). También afirmó Darwin que «venimos de los simios y hemos ido evolucionando hasta convertirnos en humanos» (algunos).

Y el apotegma 'Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança' es una tontería como otra cualquiera. Precisamente la relación entre los valencianos (y las valencianas) contemporáneos/as es inmejorable gracias al restaurante Pincelín. Los afables y hospitalarios hermanos Diego y Pedro Blanco han acabado con la leyenda negra de Almansa difundida por los nacionalistas de la bici y el desorden urbano de Valencia.

Yo les recomendaría a los progres de la bici (¿se solucionan todos los problemas actuales yendo en bici, simples?) y a los nacionalistas que reserven mesa en Pincelín y viajen en su bici a comer. Se reconciliarán con Almansa y con Felipe V. Ahora bien, me temo que el 99'98% se agotará a la altura de Carlet; y el resto pedirá en Pincelín una ensalada ilustrada con salazones.

El primer pelotón tendría que volver a Valencia en el metro, justo a tiempo para comprobar cómo tañen las doce campanadas en 'valencià normatiu': 'doncs!', 'nogensmenys!', 'quelcom!', 'ésser!', 'esquitllada!', 'mugronera!', 'roncadissa!', 'afollar!', 'afigat!', 'didatge!', 'xarrup!', 'gavarrot!' 'aleshores!'. Happy New Year 2017. ¡Cáspita! ¡Sonó una campanada en bilingüe! ¡Cáspita!

La Nochevieja cursa habitualmente con abatimiento y garrulería (Dj) 'per tot arreu'. Añádanse los botellones y la chabacanería de los programas televisivos. Por lo tanto, el día más feliz de mi vida -aparte del de la primera comunión- es el 1 de enero. Primero me siento ante el televisor para extasiarme con el Concierto de Año Nuevo desde el Musikverein de Viena. Mañana lo dirigirá el venezolano Gustavo Dudamel. Después me desplazo en bici (¿bici?: ¡ay qué risa María Luisa!) a Aquarium, donde me espera un dry martini o un negroni, depende. A continuación, comida familiar en un restaurante porque en casa hay mucho que fregar después del ágape. Luego una breve siesta. Winston Churchill: «La vida se compone de cuatro siestas». En su caso, también de whisky y cigarros habanos. Solía decir cínicamente que «llevo a Cuba en mi boca».

Vean un menú de Nochevieja elaborado por el chef Sarau para Franco: «Consomé en taza Generalísimo Franco; filetes de lenguado Emperatriz María Teresa; centro de solomillo con trufas, champiñones y mantequilla; pollo y jamón de York a la gelatina; ensalada mimosa; Copa Melba; Tarta Franchipane; café; y habanos María Guerrero». El chef omite los vinos, por si las moscas.

Además de desearles un año 2017 con menos progres (tontos y/o peligrosos) por kilómetro cuadrado, les pongo en alerta roja porque Joan Ribó, el battlle de la ciudad, va a autorizar la aparición de las antiestéticas 'reinas magas' de San Cristòfol les Fonts (Olot). El que avisa no es traidor.