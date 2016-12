La inocentada adelantada de Burger King | ¿'Burguer King' o 'Burger King'?

Burger King ha anunciado que cambia su nombre por 'Burguer King'. El objetivo de tal cambio, que ya se habría dado en la comunicación interna de la empresa y estudiado en algunos locales de Madrid, es «castellanizar el nombre de la marca para generar proximidad entre con el cliente». Así lo han anunciado, pero no se llevará a cabo. Burger King ha querido adelantarse a la jornada del 28 de diciembre en la que las inocentadas brillan por su ingenio.

Burger King, por lo tanto, no cambiará de nombre. No veremos escrito 'Burguer King'. Según relata el comunicado de la empresa, añadiendo la 'U' entre la 'G' y la 'E' se "castellanizaba" el nombre y por lo tanto se generaba una mayor proximidad con el cliente español en especial a la hora de pronunciarlo. En principio, y si el cambio no hubiera sido una inocentada adelantada, la sustitución de toda cartelería con el nombre 'Burger' se llevaría a cabo antes del final del tercer trimestre de 2017, con lo que en algunos restaurantes de Madrid ya se habría lelvado a cabo el cambio. Pero, Burger King se seguirá llamando 'Burger King'.