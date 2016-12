Horóscopo del viernes 30 de diciembre, gratis

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, viernes 30 de diciembre, gratis. Así podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del 30 de diciembre.

Consulta aquí horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril

El ambiente en la familia puede enrarecerse un poco, trata de mantener la calma. Habrá tensiones en el ámbito laboral, relájate, no te busques problemas.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Tendrás la cabeza llena de preocupaciones, trata de distraerte, te relajarás. Si estás buscando trabajo, habrá buenas ofertas para ti, es el momento adecuado.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Estás muy bien de salud y de ánimo, y no vas a permitir que nada lo estropee. No le soluciones los problemas a ese amigo que sabes que no te lo agradecerá.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Necesitas cuidarte un poco más para que no tengas altibajos en el plano físico. Podría irte muy bien en los negocios estos días si es tu caso, puedes arriesgar.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Física y mentalmente te encuentras en plena forma, sigue cuidándote. No te preocupes mucho por el dinero, tus planes funcionarán como esperas.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Puede que te moleste un pequeño problema, pero lo solucionarás con prontitud. Deberías preocuparte más de que te devuelvan lo que te deben, así lo recuperarás.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

No gastes a lo loco, luego necesitarás tirar de los ahorros, planifícate bien. Vas a recuperarte rápidamente de cualquier molestia que tengas, pero cuídate.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Ayudarás a un amigo a solucionar un problema, podrás ayudarle y darle ideas. Deberías dosificar tus fuerzas y descansar lo necesario, no te agotes.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Aprovecha tu tiempo libre para poner en orden tus ideas, aclárate de una vez. Tienes que ser más prudente con los comentarios que hagas en el trabajo.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tienes la sensación de que algo no va bien en tu relación pero no es así. Tienes suerte con el dinero, prueba algún juego de azar, pero sin pasarte.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Te encuentras bien y muy animada para viajar y hacer cambios, ponte a ello. Es hora de poner en práctica los proyectos que tienes en mente, te irá bien.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Deberías relajarte más y hacer lo que te gusta de verdad, siempre viene bien. Si quieres iniciar un negocio por tu cuenta, te costará, pero no te rindas.m

