Horóscopo del lunes 2 de enero, gratis

LAS PROVINCIAS te ofrece la predicción del horóscopo de hoy, lunes 2 de enero, gratis. Así podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero, trabajo y demás cuestiones según este horóscopo gratis del 2 de enero.

Consulta aquí horóscopo de hoy en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril

A veces nos condicionamos a los demás y eso no es bueno, es mejor sentirse bien con una misma. Las cosas no están nada bien, pero en estos momentos es muy importante lanzarse en lo que se cree profundamente.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

En estos momentos sería muy interesante tomarte un pequeño respiro. No dudes ni un momento en lanzarte en aquello en lo que crees profundamente, a todos los niveles.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Suele ocurrir con bastante frecuencia cuando no se está segura de los sentimientos, aclárate. A veces la suerte no esta solamente en el azar, si no en la planificación de las finanzas.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tu vida sentimental te llenará de felicidad, vives un momento buenísimo. Te iría muy bien ponerte en contacto con la naturaleza, mejoraría tu ánimo.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Siempre vas con prisas y ahora es el momento de reflexionar en todos tus actos. A veces es muy conveniente morderse la lengua y estar a la expectativa de lo que ocurra en tu alrededor.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Tendrás buenas noticias en lo económico, posiblemente te den una alegría. Los astros te vuelven algo desconfiado y eso no va contigo, ábrete un poco.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Tendrás la mente muy lúcida esto te dará mucha tranquilidad en tus cometidos. Teniendo la mente limpia será necesario para acometer las resoluciones que requieran tu atención.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Pon un poco de cuidado en cuales son tus necesidades y tus caprichos. Vas a recuperarte rápidamente de cualquier molestia que tengas, pero cuídate.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Puede que te moleste un pequeño problema, pero lo solucionarás con prontitud. En el trabajo crees que te has equivocado con una decisión, pero no es así.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

No tires la toalla y sigue con tus proyectos, son buenos y verás resultados. Necesitas sentirte cómodo y relajado por encima de todo, preocúpate de ti.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

