Sintonía inoportuna

«Han destruido ustedes una de las piezas más bellas jamás creadas», abroncó un irritado William Christie, el miércoles por la noche, al público que abarrotaba el Auditorio Nacional de Madrid para deleitarse con el recital en el que se interpretaba 'El Mesías' de Haendel.

El reputado director de orquesta estadounidense acababa de interrumpir abruptamente el concierto, que aún estaba en su primera parte, después del enfado que le produjo el timbre de un móvil que sonaba insistente desde una de las tribunas laterales. «Paren», había gritado en inglés a los componentes de Les Arts Florissant, el conjunto especializado en composiciones barrocas que fundó en 1979, mientras el contratenor Carlo Vistoli cantaba el aria 'He was despised', tras constatar que el teléfono que arruinaba la armonía del oratorio no dejaba de sonar.

Los espectadores madrileños, que pagaron entre 35 y 140 euros por asistir al recital, mostraron su comprensión con el enfado del director con aplausos e incluso se escucharon gritos de recriminación al despistado que no había hecho caso ni a los avisos de la megafonía ni a los incluidos en el programa de mano, que recordaban que no puede haber dispositivos electrónicos conectados cuando comienza el concierto.

Superado el calentón, Christie indicó a los asistentes que «aquí hay mucha música y mucho que decir», alzó la batuta y retomó el oratorio con la repetición del aria interrumpida. Pese a que hubo otros amagos de crisis, cuando minutos después se volvió hacia el público con cara de pocos amigos para recriminar las toses constantes y reiteradas de muchos asistentes, al final todo terminó bien. En lo que muchos interpretaron como un guiño de reconciliación, el director regaló al público un bis, la repetición del coro final de la obra, el conocidísimo «¡Aleluya!».

Christie, un músico de marcada personalidad, que en los setenta abandonó su país y se instaló en Francia para eludir el reclutamiento por la Guerra de Vietnam, un conflicto que repudiaba, es uno de los directores internacionales, quiza encabezados por el argentino Daniel Barenboim, que tienen una cruzada contra los descuidados (o maleducados) que rompen la magia de las grandes obras con sus politonos. De hecho, ya ha interrumpido obras con anterioridad, con su consiguiente rapapolvo al público, al menos dos veces en París.

El suceso del Auditorio recordó al vivido hace casi cinco años en Nueva York, cuando la Filarmónica interrumpió su interpretación, por primera vez en sus 170 años de historia, cuando la orquesta atacaba el último movimiento de la Novena Sinfonía de Gustav Mahler. El director, Alan Gilbert, hartó de escuchar un móvil de la primera fila que no dejaba de sonar, bajó del escenario y no estuvo dispuesto a reanudar el concierto hasta que se aseguró de que el propietario había apagado el teléfono. La bronca al despistado, que dio la vuelta al mundo, fue tan monumental que dos días después tuvo que conceder una entrevista para pedir público perdón. No obstante, el antecedente más curioso ocurrió en Eslovaquía, en 2011, cuando el violinista Lukás Kmit tiró de ironía y, ante la melodía insistente de un móvil que deslucía su trabajo en un concierto, optó por replicarla con maestría con su propio instrumento de cuerda.