Segundo premio de la Lotería de Navidad 2016: 04536, riega de millones Valencia y una veintena de localidades de la Comunitat

El Segundo Premio de la Lotería de Navidad 2016 ha sido el 04536 . Ha caído en Valencia ciudad (Centro Comercial El Saler y avenida del Puerto), Torrevieja, Benidorm, Bocairent, Algemesí, Alicante, Jalance, Xàbia, Villafranqueza, Alfás del Pi, Orihuela, Callosa del Segura, Villena, San Vicente del Raspeig, Requena, Montanejos, Paterna, Torrent, Llombai y Alaquás. Son 1.250.000 euros a la serie.

El segundo premio ha repartido en la Comunitat Valenciana un total de 30.875.000 euros, más de la mitad de ellos en la ciudad de Valencia, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado.

En total, el segundo premio ha repartido en la Comunitat Valenciana 22 series completas, que suponen un total 27.550.000 euros, y 27 décimos sueltos, premiados con 3.375.000 euros.

La administración de lotería número 104 de Valencia, ubicada en el centro comercial El Saler, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha vendido quince series de este número, lo que supone un total de 18.750.000 euros en premios.

La administración número dos de Callosa de Segura (Alicante) ha vendido tres series, premiada cada una de ellas con 1.125.000 euros, lo que supone un total de 3.750.000 euros repartidos en esta localidad.

Además, se ha vendido una serie de este segundo premio en la administración número 1 de Benidorm, en la 5 de Torrevieja, en la 1 de Bocairent y en la administración 2 de Valencia, ubicada en la avenida del Puerto, respectivamente.

Algemesí ha vendido tres décimos de este número (premiado cada uno de ellos con 125.000 euros), mientras que se han consignado dos décimos en dos administraciones de la ciudad de Alicante y dos décimos en Jalance.

Asimismo, se ha vendido un décimo de este número en despachos de lotería de Alfàs del Pi, Alicante, Benidorm, Torrevieja, Jávea, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Torrevieja y Villena, todas ellas poblaciones de la provincia de Alicante.

En la provincia de Valencia han vendido un décimo de este número en administraciones de lotería de Alaquàs, Llombai, Paterna, Requena y Torrent, mientras que en la provincia de Castellón se ha vendido un décimo en Lucena del Cid y otro en Montanejos.

Este segundo premio, que se ha hecho esperar hasta la segunda mitad del sorteo, también ha estado muy repartido. El número fue cantado a las 11.21 horas en el segundo alambre de la sexta tabla. Los niños del Colegio Residencia de San Ildefonso Nicol Chungara Pardo y Youssef Salhi han cantado los número y Wilmer Preites González y J.Stiven Mendoza Candelo han extraído las bolas.

El centro comercial El Saler de Valencia reparte 18,7 millones

La administración de loterías ubicada en el centro comercial El Saler de Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha vendido 150 décimos del 4.536, segundo premio del sorteo de Navidad, que han sido agraciados con 18.750.000 euros.

Según ha confirmado a Efe la propietaria del establecimiento, Amparo Alarcón, la totalidad de estos décimos fueron vendidos durante el pasado verano, a las pocas semanas de ponerse a la venta, por lo que cree que los agraciados pueden haber sido mayoritariamente turistas que visitan el complejo de la Ciudad de las Artes.

"Se ha vendido todo por ventanilla, así que los premiados puede que estén repartidos por toda España", ha explicado Alarcón.

En los 19 años de historia de esta administración, es la primera vez que reparte alguno de los premios destacados del sorteo extraordinario de Navidad, ha indicado su propietaria.

Bocairent reparte 1,25 millones

Una administración de Bocairent ha repartido una serie (diez décimos), con lo que ha repartido 1,25 millones de euros. El propietario de la administración es Vicente Gilabert, quien ha explicado que han vendido diez décimos, todos en ventanilla. "Hace dos años dimos un quinto premio y ahora un segundo. Vamos mejorando", ha dicho satisfecho por haber repartido algo de suerte.

Algemesí también ha repartido la suerte de este segundo premio que resultó muy repartido. Uno de los afortunados ha sido el propio administrador del punto de receptor de loterías, Vicente García, quien estaba exultante antes incluso de conocer la cantidad de lo repartido. "Estaba atendiendo a un grupo de mujeres cuando una ha dicho, 'mira, qué bajito y acaba en 36'. Y me he acordado que tenía un 36 y he ido a verlo. Me ha dado mucha alegría", ha explicado García, quien ha explicado que abrieron este punto en junio. "Es el primer premio que repartimos", ha añadido. "No sé cuántos he repartido, pero me parece que bastantes", ha añadido.

Xàbia y Pedreguer

El estanco de la playa del Arenal de Xàbia ha repartido 125.000 euros al vender un décimo del 4536, segundo premio de la Lotería de Navidad. En principio, los trabajadores de este local no se creían, pero al final lo han constatado con Alicante. La venta de este número, según han explicado, se ha hecho por máquina. La alegría se ha instalado en esta zona turística de Xàbia, repleta de residentes extranjeros y vecinos.

En Pedreguer, la administración de la calle Mayor, ha vendido en ventanilla 50 décimos (5 series) del cuatro premio 7211, por lo que ha repartido un millón de euros entre los vecinos y la gente que ha elegido este número.

Resto de España

También ha recaído en Granada, Málaga, Valladolid, Madrid, Cádiz, Alicante, Vizcaya, Sevilla, Ávila, Barcelona, Ciudad Real, Jaén, Tarragona, Valencia, Santa Cruz de Tenerife, León, Badajoz, Córdoba, A Coruña, Guadalajara, Murcia, Alicante, Gerona, Huelva, Álava, Albacete, Almería, Asturias, Baleares, Burgos, Cáceres, Castellón, Cuenca, Las Palmas, Burgos, Lleida, Lugo, Navarra, Ourense, Salamanca, Segovia, Zaragoza.

En el sorteo de hoy se reparten un total de 2.310 millones de euros en premios, 70 millones más que el año anterior, y los agraciados con el Gordo recibirán 400.000 euros al décimo.

