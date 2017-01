José Andrés y sus colegas cocinan para 800 personas sin recursos

Madrid. «No tengo miedo a Tump ni a nadie». Lo dice risueño y seguro de sí José Andrés, cocinero español con dos estrellas Michelin y una treintena de restaurantes en Estados Unidos. Pronto se las verá en un tribunal con el futuro presidente norteamericano, que le reclama una millonada por incumplimiento de contrato, y de quien Andrés deplora su manifiesta xenofobia. «Creo que ganaré», dice el cocinero, a quien no le quita el sueño su cita con la justicia. Ya le ha tendido la mano a Trump «como se la tiendo siempre al prójimo» y espera una solución feliz que beneficie a terceros y no sea gravosa para ninguna de las partes.

Antes de ese cara a cara, Andrés muestra en España su perfil más solidario. Con otros grandes chefs se remangó el domingo para cocinar una cena solidaria para más de 800 comensales, indigentes e inmigrantes con pocos recursos y muchas dificultades. La cuarta edición de 'Teinvitoacenar', que organiza Compañía de las Obras (CdO), reclutó a más de quinientos voluntarios para hacer de pinches, camareros o friegaplatos.

Junto a Juanjo López -el chef de La Tasquita de Enfrente (Madrid)-, José Andrés preparó la ensaladilla con 'txitxarro' marinado como aperitivo de un menú con 'esqueixada' de bacalao elaborada por Quim Casellas, pollo con carabineros del restaurante el Triciclo y torrijas con sopa de turrón y helado de vainilla de Ximo Sáez.

Supone Andrés que «cuando se llega a presidente se recupera el juicio» y espera llegar a algún acuerdo «por higiene personal». Lo dice con desgana pero sin arrepentirse «de nada». «Fue una decisión únicamente empresarial, aunque ya daré algún día las claves personales que me llevaron a tomar esta decisión. No tengo otros principios e hice lo mejor para mí y para mi negocio. En la vida siempre he tendido la mano al prójimo como hacemos en esta cena y como me la tienden a mí», asevera esta asturiano de Mieres que, con 47 años, lleva más de una década en la cima de su oficio.

«La vida nunca es un guerra, es sólo una negociación, y en eso estamos», agrega el nada belicoso Andrés, recordando que Trump «iba a ser mi socio». «No le llevo a juicio. Iremos a testificar. No tengo miedo a Trump ni a nadie. Tengo muy buen corazón, la gente siempre me lo ha dado todo y trato de corresponder. No hay que tener miedo a lo que es lógico», zanja la cuestión pese a que es consiciente de que haber hecho campaña por Hillary Clinton, no le ayudará con el magnate.

«Uno es lo que es gracias a los demás, en mi caso, a mi familia, mis clientes y a mis trabajadores», se ufana el gran chef. Pero sabe que también la suerte y las circunstancias «determinan el éxito o el fracaso, así que con esta cena abrimos puertas a quien la vida se las cerró».

Hace nada viajó a Haití y dio de comer a miles de las personas que lo perdieron todo con el terremoto y está orgulloso de que su mujer, Patricia, y sus tres hijas colaboren en Washington en comedores solidarios. «No lo hago para sentirme bien. Soy más de acción que de limosnas y le digo a quien no pueda dar dinero que se pregunte qué puede hacer por los demás», concluye.