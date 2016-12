Sensores para controlar los movimientos de las personas mayores

Poder controlar los movimientos de una persona mayor a tu cargo, únicamente con una aplicación móvil. Es el objetivo del programa piloto REDVAP 2016 que está desarrollando la empresa valenciana Iniciativa Social Integral. El proyecto, elegido en concurso y financiado por la Concejalía de Innovación y Gestión del Conocimiento del Ayuntamiento de Valencia cuenta también con la colaboración de los Servicios Sociales municipales.

Desde hace seis meses, veinticinco hogares de la ciudad participan en el proyecto. En estas casas residen personas mayores con suficiente autonomía para vivir solas, pero cuyos parientes quieren estar al tanto de sus movimientos para poder reaccionar en caso de emergencia. Con cinco sensores, esta informacción es accesible.

“Cada instalación tiene cuatro sensores de movimiento y uno más que es magnético; tienen una tablet que recibe la información y no es necesario tener internet ni línea fija en el domicilio; los familiares pueden acceder a la infromación a través de una aplicación móvil”, explicó Mario Lecumberri, sociólogo de Iniciativa Social Integral.

“Puedes ver actividades concretas como la hora de levantarse o de acostarse, la hora de volver a casa o desyaunar, puedes ver en qué habitación está o programarlo para que la aplicación te diga si la persona se ha quedado en la cama más tiempo del habitual o si no ha vuelto a casa”, agregó.

Una de las personas que participan en este programa es Vicenta Soriano, de 93 años. A pesar de su avanzada edad, su estado físico y mental es envidiable. Vive sola en su piso de toda la vida en el barrio de San Marcelino, aunque sus hijas están siempre pendientes de sus movimientos.

“Vivir sola es un poco triste, porque no tienes con quién hablar; pero mis hijas siempre están cuidándome; todos los días me llaman, por la mañana y por la noche, y ven lo que estoy haciendo”, aseguró. “Creo que como ellas saben que yo estoy en casa y que no me muevo de aquí, si ven que ocurre algo enseguida vienen a ver qué pasa”, añadió.

Su hija Vicenta, que vive en el mismo barrio, es quien cuida de ella por las mañanas. “Me ofrece muchísima tranquilidad; todas las mañanas le llamo a ver cómo está, y si no me coge el teléfono unas cuantas veces me toca salir de casa corriendo por si le ha ocurrido algo”, relató.

“Desde que tenemos esto ya no me pasa, porque en el teléfono miro los movimientos que ha hecho, veo que se ha levantado y desayunado, y que está pintando en el salón o que ha salido a la calle a dar un paseo”, concluyó.