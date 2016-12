Metallica canta a coro con dependientes y clientes de un supermercado al sonar Enter Sandman

Ir a comprar al supermercado y acabar cantando Enter Sandman a dúo con Metallica, hecho insólito que podrán contar a sus nietos los dependientes y clientes de un supermercado estadounidense.

El grupo de música, que participaba en un espacio televisivo de una cadena nacional, se adentró en un comercio de Los Ángeles y aprovechó que comenzó a sonar su clásico tema para interpretarlo con los allí presentes.

La sorpresa y diversión se apoderó de la escena y propició una vivencia única. No todos los días se pone uno a cantar con uno de los grupos más seguidos del mundo. Enter Sandman por ejemplo, la canción en cuestión, cuenta con 118 millones de visitas en Youtube.

Rolled into the grocery store to swipe a few things. S/O to Metallica for distracting security. Lol pic.twitter.com/uCryWIkuhJ