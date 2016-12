Los 10 villancicos más populares en Navidad

¿Quién no ha tarareado nunca letras como "hacia Belén va una burra, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé"? Y es que, con la llegada de la Navidad vuelven los típicos villancicos. Aquí os dejamos una recopilación de los villancicos más populares:

Los peces en el río

Uno de los villancicos más populares del imaginario español es 'Los peces en el río'. La letra de la canción, muy animada, habla sobre la Virgen María. No se conoce ni el origen de sus estrofas, ni el autor, lo que dificulta datar la época exacta de la pieza pero se cree que se empezó a popularizar a partir de la segunda mitad del siglo XX. Los expertos aseguran que la composición puede tener cierta influencia árabe por la tonalidad y la estructura de la pieza.

Artistas como Manolo Escobar se han atrevido a versionarla. Consulta la letra de 'Los peces en el río' aquí.

Ay el Chiquirritín

Uno de los favoritos de los más pequeños de la casa es Ay el Chiquirritín gracias a su métrica sencilla y su pegadiza rima. Esta canción igual que la mayoría de los villancicos habla sobre la figura del niño Jesús.

Noche de Paz

Un típico de película es 'Noche de paz'. La calidez y bondad que trasmite su letra lo ha convertido en uno de los más cantados por todo el mundo y traducido a 330 idiomas. Sonó por primera vez en la Nochebuena de 1818 en la iglesia de San Nicolás de Oberndorf, en Austria, y su autor fue el sacerdote austríaco Joseph Mohr.

Consulta la letra de 'Noche de paz' aquí.

Campana sobre campana

Uno de los más conocidos de habla hispana es 'Campana sobre campana'. Este villancico no sólo es conocido en España sino también en latinoamérica. Como casi todas las canciones navideñas, se desconoce quien es el autor. De procedencia andaluza, cada una de las estrofas explica un momento clave del nacimiento del niño Jesús.

Consulta la letra de 'Campana sobre campana' aquí.

Mi burrito sabanero

El compositor venezolano Hugo Blanco es el padre de Mi Burrito Sabanero, un villancico muy popularizado en España que habla sobre el camino que realizan los pastores hacia Belén para ver el recién nacido niño Jesús.

El tamborilero

Traducido libremente al inglés, 'El tamborilero' es un villancico popular de origen checo muy popular en España gracias a la versión que el cantante Raphael hizo el año 1969.

La letra trata el tema de la pobreza y de la vida de un niño que visita al Mesías en Nochebuena y que como no tiene nada que regalarle le ofrece la música de su tambor. Consulta la letra de 'El tamborilero' aquí.

La Marimorena

'La Marimorena'. Este tema, muy conocido también por el inicial 'Ande, ande, ande, la Marimorena'es otro de los villancicos preferidos por los más pequeños de la casa.

Cuentan que en 1702, el ruido de las zambombas y los cánticos entorpeció una ceremonia religiosa que se celebraba en el convento de San Francisco. La cabecilla de todo aquello fue María 'la morena', una famosa tabernera madrileña de la época conocida así por el negro color de su cabello.

Consulta la letra de 'La Marimorena' aquí.

Arre, burro, arre

Otro de los villancicos más populares en lengua castellana es 'Arre borriquito'también gran preferido de los niños.

Su origen no está claro. Se apunta a que pudo escribirse en una fecha comprendida entre 1925 y 1930, y a que su origen es militar -de ahí su estridente fondo de tambor en el estribillo-. La música de 'Arre borriquito' corresponde al artista Ricardo Boronat, mientras que la narrativa de la canción fue escrita por el escritor, periodista e historiador Diego San José de la Torre. En él se hacen alusiones a Belén, a la Virgen María y a los Reyes Magos.

Consulta la letra de 'Arre borriquito' aquí.

We wish you a Merry Christmas

Uno de los más conocidos a nivel internacional es 'We Wish You a Merry Christmas' - en castellano "Nosotros le deseamos una Feliz Navidad"-. Este villancico popular es anónimo, pero se sabe que se escribió en el siglo XVI en el West Country de Inglaterra.

Blanca navidad

Otro de los típicos navideños esBlanca Navidad. Una canción de escrita por Irving Berlin e interpretada por Bing Crosby que ha recorrido el mundo, y ha sido traducida a 25 idiomas.

Este villancico que se compuso hace 74 años, en 2012 consiguió ser la canción más vendida de la historia y entró a formar parte del libro de los récords. Se trata de una pieza que con tan solo dos estofas habla sobre la felicidad en durante las navidades blancas, las postales y los árboles nevados.

Consulta la letra de 'Blanca navidad' aquí.