«Lo único que necesita la gente es un abrazo»

Con un par de calcetines. Así se elabora el moño que convirtió en bloguera a la ingeniera informática Isabel Llano. Un buen día grabó un tutorial y lo subió a la Red... Siete años después, a sus 40, recién divorciada y madre de dos niños, esta gijonesa ya no es Isa sino Isasaweis, gurú del buen rollo, estilista, consejera, amiga para todo... La siguen desde niñas de 14 a abuelas de 70. Acaba de publicar 'Tómate un café conmigo' y en la presentación la gente la abrazaba y lloraba... Detrás de semejante fenómeno, «sólo hay una tía espontánea».

¿De dónde salió lo de Isasaweis?

De jovencita era radioaficionada con el nombre de Edelweiss. En la Red también me iba a llamar así pero murió un tío mío, mi persona favorita. Él solía llamarme Isasa y quise homenajearle.

Isasa es un fenómeno de masas. ¿Se lo explica?

Siempre he tenido pasión por comunicar, por ayudar. Por eso quería ser profe. Pero trabajé en un instituto y vi la realidad de la enseñanza. Un buen día grabé el vídeo del 'moño-donut' y todo cambió. Hoy me dedico a lo que me apasiona.

¿Y qué es exactamente?

Comunicar, transmitir, ayudar, llevar alegría, hacer compañía. Eso es lo que más agradece la gente.

¿Es usted la señora Francis 2.0?

La gente me confía sus problemas, pero no soy una señora Francis porque yo no siento cátedra, les hablo como si hablara a una amiga.

¿Cómo es que a una ingeniera informática se le ocurre grabar un tutorial de peluquería?

Había visto el vídeo de una americana que explicaba cómo maquillarse y a mí siempre me ha encantado compartir trucos. No lo hice buscando una oportunidad de negocio. Yo no estaba en el paro. Ganaba muy bien y vivía muy bien. No he trabajado tanto en mi vida. Hasta se me está cayendo el pelo. Mi madre me dice que descanse, que me va a dar algo. Pero es que me gusta tanto lo que hago...

¿Hay mucha distancia entre Isasa e Isabel?

Cero. No se apagan las luces y soy otra persona. Yo tuiteo como me nace. Cuando perdí la web hace unos meses, un día estaba a punto de salir a correr y pensé: Y que no sepan lo que yo estoy pasando... Así que grabé un vídeo para expresarlo, y lloré.

¿La Red es una buena terapia?

Son la mejor terapia de grupo. Las blogueras hacemos mucho bien. Yo pongo por las mañanas: ¡Buenos días, ánimo! Y si lees los comentarios... Lo único que necesita mucha gente es un abrazo.

¿Y a usted quién la ayuda?

Nunca he ido a un psicólogo. Cuando tuve mis cuatro abortos lo conté en la Red y eso me ayudó. A raíz de contarlo mucha otra gente habló de su caso, incluso amigos y familiares míos que se lo habían callado... Manda narices.

¿No la acusan los psicólogos de quitarles el trabajo?

Al revés, me lo agradecen. Me dicen que les ponen mis vídeos a sus pacientes.

¿Y si un día se levanta con mal pie también lo cuenta?

Depende. Si estoy triste no digo: '¡Hola, qué bonito es todo!', porque soy incapaz de mentir. Yo soy transparente. Y en las distancias cortas, una bocachancla.