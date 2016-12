Chanel salta del tren

La fórmula del Chanel N0 5, como la de la Coca Cola, es lo más parecido a un secreto de Estado. La composición exacta de la fragancia favorita de Marilyn Monroe, creada en 1921 por un perfumista que trabajó para los zares, se guarda en una caja fuerte a la que solo tienen acceso un puñado de personas. Lo que sí se sabe es que en la mezcla intervienen dos de las flores más aromáticas del universo vegetal, el jazmín y la rosa de mayo o rosa de Provenza. Chanel recurre desde hace casi un siglo a los campos de cultivos de una familia del valle de Siagne, en Provenza, para abastecerse de dos de las materias primas que intervienen en la elaboración del más legendario de sus perfumes.

El valle de Siagne está cerca de Grasse, una ciudad medieval de unos 40.000 habitantes que es la capital mundial del perfume. En Grasse, donde se asientan las principales marcas del sector, se respira desde hace años una cierta inquietud por las afecciones que tendrá la nueva línea del TGV, el tren de alta velocidad francés, que unirá Marsella con la localidad italiana de Ventimiglia. El trazado amenaza con quebrantar la armonía de una campiña idílica poblada de cultivos como la lavanda, el jazmín o la rosa. El espectáculo de la floración, que tiñe bien entrada ya la primavera todos los campos del azul intenso de la lavanda, atrae cada año a miles de visitantes hasta los valles del interior de la Costa Azul.

El proyecto de la nueva línea férrea se ha topado con un inesperado escollo: el abierto rechazo de Chanel. En una carta abierta, el gigante del lujo ha amenazado con retirarse de Grasse si el trazado se lleva a cabo en su concepción actual. «La construcción de un viaducto y el paso regular de trenes de alta velocidad sobre estos campos de flores obligaría a Chanel a dejar de apoyar sus actividades artesanales en la región», advierte la marca, que recuerda que en la elaboración de cada frasco de N0 5 se emplean cerca de un millar de flores de jazmín y una docena de rosas de mayo. Chanel hace hincapié en que la calidad de las flores del valle de Siagne es «única y excepcional, además de indispensable para la creación de nuestros perfumes».

El efecto contagio

La amenaza no es baladí. Aunque mantienen sus almacenes y delegaciones en Provenza por una cuestión de imagen, muchos fabricantes de perfume llevan tiempo comprando flores en Argelia, Túnez, India o Egipto porque son mucho más baratas. Si Chanel, que empezó a utilizar las rosas provenzales en 1921, cumple su ultimátum y dice adiós al valle de Siagne, el prestigio de Grasse como capital mundial del perfume podría quedar en entredicho y provocar un efecto contagio. En fin, que una simple línea de tren podría llevarse por delante la joya de la industria de la perfumería, que emplea a cientos de familias y es uno de los pilares de la hegemonía de Francia en el lucrativo mercado de los productos de lujo.

El Gobierno francés considera que el nuevo trazado entre Marsella y Ventimigilia es la pieza principal para articular la conexión de la Costa Azul con el resto de la red de alta velocidad. Recuerda que la conexión ferroviaria actual data de 1860 y que su modernización resulta imprescindible para poder atender la demanda de una de las grandes áreas turísticas del país. La nueva red viaria, señalan desde SNCF -el equivalente a la Renfe francesa-, recortaría en una hora el el viaje de Marsella a Niza.

Pese a la amenaza de Chanel, puede que la sangre no llegue al río. La marca parece dispuesta a aceptar un trazado alternativo que no tendría tanta afección sobre el valle de Siagne. Representantes de la empresa se han reunido con el alcalde de Cannes, David Lisnard, que defiende un proyecto distinto al oficial con un menor impacto medioambiental y también con una parada en su ciudad, algo que en el trazado actual no se contempla. Si la alianza entre el gigante de la perfumería y el primer mandatario de Cannes llega a buen puerto, se evitará el choque de trenes y el Chanel N0 5 preservará sus ingredientes fundacionales.