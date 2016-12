Los lunes, rulos en Peracense. Los martes, lavar y marcar en Tordesilos. Los miércoles, tinte en Ródenas. Los jueves, corte en Villar del Salz y Bello. Los viernes, recogido de fiesta en Blancas. Las clientas de Judit Sanz esperan su turno leyendo la prensa del corazón, comentando las noticias -¿hubo o no hubo 'cobra'?- y poniéndose al día de sus cosas. Como todas. La diferencia es que ellas lo hacen cada una en su pueblo. En su pequeño, aislado y cada vez más vacío pueblo de la provincia de Teruel. La peluquera de Ojos Negros es una de las profesionales itinerantes del programa de la Diputación para apoyar la prestación de servicios a la población rural, en particular a personas mayores que no pueden desplazarse fácilmente a localidades más grandes para cortarse el pelo, recibir un masaje, practicar pilates o quitarse los callos. «Esto es una labor social -comenta Judit, que conduce unos 50 kilómetros al día con lluvia, frío o nieve-. Son pueblicos pequeños y las vecinas están esperando que venga alguien para salir de casa, juntarse y charlar. No les importa esperar aquí hasta que les toca. Total, para estar solas en casa...».

Mujer, mayor y con los hijos viviendo fuera del pueblo. A menudo, viuda. Ese es el perfil mayoritario de las beneficiarias de la partida de 92.000 euros que el organismo provincial -gobernado por el PAR y el PP- ha puesto en marcha, la mitad para acondicionar locales municipales como salones de peluquería o consultas de fisioterapia, la otra mitad para subvencionar los desplazamientos, a razón de 19 céntimos el kilómetro.

«No se trata tanto de combatir la despoblación como de intentar que la gente tenga la vida más cómoda. Quizá no podamos llevar el cine o el teatro, pero sí los servicios más básicos. Y, de paso, generar empleo -explica el diputado provincial de Desarrollo Territorial, el popular Francisco Narro-. Yo también soy de un pueblo pequeño y sé las necesidades que tienen las personas mayores».

Como Amalia Cebrián, de 69 años, que una vez al mes acude a la sala que han habilitado en el Ayuntamiento de Celadas para ser atendida por el podólogo. «Siempre he sufrido muchísimo de los pies. Antes bajaba a Teruel, a 18 kilómetros. Pero esto es mucho más cómodo. Y un poco más barato: 15 euros». Por si fuera poco, César es «una persona muy agradable» y se desplaza a su casa para atender a su madre, muy anciana.

O su vecina Rosalía Vicente, viuda de 59 años, que desde el pasado verano se pone en manos de la fisioterapeuta para aliviar sus cervicales. «Todo lo que esté a nuestro alcance aquí en el pueblo es de agradecer», reconoce.

Celadas, 400 habitantes, es uno de los 18 pueblos que han recibido entre 2.600 y 7.000 euros para prestar estos servicios. Lo que por las mañanas es la oficina del trabajador social se transforma por las tardes en la consulta de la 'fisio' -que también es monitora de pilates- y el podólogo. «Nos gustaría ir aumentando la cartera, por ejemplo, con un servicio de notaría, de gestoría, de nutricionista...», señala su alcaldesa, Raquel Clemente.

Rulos y psicología

Otro es Cuevas Labradas, a 15 kilómetros de la capital, que hace unos días estrenó su flamante salón de peluquería. «Tiene lavacabezas, tocador y servicios», presume Lucía Castellote, la primera edil de esta localidad de 120 almas. Las mujeres, que antes se teñían las canas las unas a las otras como buenamente podían, acuden los sábados por la tarde a la 'pelu' móvil de Raquel García, que a sus 21 años ha encontrado en esta pequeña ayuda económica un empujón para su incipiente aventura como empresaria: en estos pueblos pequeños la clientela no da para mantener a un profesional de forma permanente, pero sí para una visita semanal. Más en vacaciones, cuando la población se multiplica y rejuvenece gracias a los veraneantes. Y más aún con la gasolina pagada. «Es un trabajo, pero también te sientes bien porque gracias a este servicio las mujeres pueden ir el domingo arregladas sin depender de nadie», resalta la joven.

Los inviernos son crudos en Teruel -la capital española donde más hiela- y la nieve y las carreteras tortuosas dejan aisladas muchas aldeas de población envejecida. «La llegada de una chica joven de un pueblo más grande anima mucho a las mujeres mayores -explica Manuel Bujeda, alcalde de Peracense-. Judit les da conversación y hace un poco de psicóloga». Tienen sesión cada lunes, mientras les pone los rulos.