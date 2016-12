Detenido el padre de Nadia ante las sospechas de estafa en donativos

Los Mossos d'Esquadra han detenido hoy a Fernando Blanco, el padre de Nadia, la niña de 11 años afectada de una enfermedad rara, a raíz de las sospechas de que ha cometido una estafa en la recogida de fondos para tratar a la menor.

En rueda de prensa, el conseller de Interior, Jordi Jané, ha confirmado que el padre de la niña permanece arrestado en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en La Seu d'Urgell (Lleida), acusado de un delito de estafa, y que está a la espera de pasar a disposición judicial.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han indicado por su parte a Efe que el juez no ha ordenado ninguna diligencia en este sentido a los Mossos d'Esquadra.

Ante los periodistas, Jané ha sostenido por contra que los Mossos d'Esquadra han actuado en este caso como policía judicial.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de La Seu d'Urgell (Lleida), que investiga la supuesta estafa en los donativos, ha acordado hoy retirar el pasaporte de la niña y ha preguntado a la Fiscalía si ve oportuno plantear medidas civiles en relación con la tutela o el cuidado de la menor.

En concreto, las medidas civiles van desde la tutela de la menor hasta tratar aspectos sobre su manutención, residencia, comunicación, tratamientos médicos o para asegurar su educación, entre otros, según el TSJC.

El juez también ha acordado hoy pedir de nuevo la información médica de la menor, que vive con sus padres en Organyà (Lleida).

El magistrado ya había ordenado inmovilizar las cuentas bancarias del padre mientras investiga la supuesta estafa en los donativos.

Marga Garau, la madre Nadia, ha asegurado hoy en una entrevista en televisión que ni ella ni su marido, Fernando Blanco, han estafado dinero de las donaciones para la menor, afectada de tricotiodistrofia.

En una entrevista telefónica al programa Espejo Público de Antena 3, Garau ha asegurado que el lunes fueron al banco a intentar devolver todo el dinero recaudado para su hija -unos 300.000 euros, según sostiene la familia-, pero que una vez allí les dijeron que lo tenían que hacer caso por caso y además ya no pueden operar por el embargo judicial.

También ha relatado que están viviendo "una pesadilla", pese a que no cree que hayan estafado a nadie.

"Yo sé que Fernando no ha hecho nada. No se ha quedado dinero para él. El único fallo que ha cometido ha sido exagerar la historia e ir a curanderos en los que no queda constancia del tratamiento que ha recibido mi hija. Nadia está enferma y en peligro de muerte, eso es lo que nos han dicho los médicos y nos lo tenemos que creer. Y estafar no hemos estafado a nadie porque el dinero está en el banco", ha asegurado.

El padre ya fue condenado en el año 2000 en Palma a cuatro años y diez meses de prisión por estafar, mediante la falsificación de documentos, 120.000 euros a la empresa en la que había trabajado.

"Apelo a la presunción de inocencia. Lo que hizo en el pasado ya lo pagó. Tenéis que dejarnos demostrar que no hemos cogido nada, que no hemos robado a la gente", ha señalado la madre de la niña, que también ha reconocido que su marido la engañó al decirle que llevaba la niña a médicos y hospitales cuando en realidad la llevaba a curanderos, aunque no le ha dado importancia a esta actuación.

"No me dijo que la llevaba a curanderos porque sabe que yo no estoy a favor de ese tipo de cosas. Pero yo me creo a mi marido, que es el que lleva siempre a la niña a los médicos porque yo me pongo muy nerviosa y no puedo entrar", ha señalado.

Garau ha pedido perdón por todo lo sucedido y ha dicho entender que mucha gente se sienta engañada. "Espero que Fernando lo pueda demostrar todo. Yo confío en él. Lo hemos hecho mal sí, se ha exagerado el tema de los viajes, pero estafadores no somos. La niña está enferma y no hemos cogido el dinero de nadie ni hemos utilizado a la niña para medrar", ha concluido.