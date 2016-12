La adorable "asesina" Bunny

Esta es la historia de Bunny. Muchos al verla por la calle, cuando su ama aún no se había convertido en su verduga, debían pensar al cruzarse con ella: ‘¡Uf!, me cambio de acera, no sea que me vaya a pegar un bocado, que con los pitbulls nunca se sabe…”. La leyenda negra que acompaña a esta raza. El estigma que no se pueden quitar de encima los perros de presa. Eso pese a que razas como los collies, huskys o samoyedos, por su carácter nervioso o cruce de genes caninos, acaban resultando más nerviosos y, por ello, propensos a protagonizar alguna que otra agresión. Quizás ese estigma fue la razón que llevó a su propietaria a abandonarla.

