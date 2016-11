Muere el creador del Big Mac

Michael Delligatti, el franquiciado de McDonald's del área de Pittsburgh y responsable de la creación de la famosa Big Mac de la cadena, ha fallecido en su casa a los 98 años de edad rodeado de toda su familia.

La portavoz de la familia ha sido la encargada de dar a conocer su fallecimiento, que ocurrió este pasado lunes, casi 50 años después de su famosa creación gastronómica.

Delligatti abrió su franquicia de la cadena de comida rápida a unos 40 kilómetros de Pittsburgh, en Uniontown, y fue entonces cuando apostó por una nueva creación: dos hamburguesas enteras con salsa especial, lechuga, queso, pepinillos y cebollas en un pan con semillas de sésamo.

La compañía norteamericana también ha expresado su pésame en Twitter: "Hoy celebramos los 98 inspiracionales años del inventor del Big Mac, Michael 'Jim' Delligatti. Jim, te agradecemos tu trabajo y siempre te recordaremos".

Today, we celebrate the 98 inspirational years of Big Mac inventor, Michael "Jim" Delligatti. Jim, we thank and will forever remember you. pic.twitter.com/wmEFrmazdn