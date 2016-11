El Gobierno presentará una ley para impulsar la custodia compartida en divorcios

El ministro de Justicia ha anunciado hoy en el Congreso que el Gobierno trabaja ya en la elaboración de un anteproyecto de ley de custodia compartida que pretende que el Código Civil recoja esta fórmula, en la que ambos progenitores mantienen la custodia y las obligaciones sobre el cuidado de los hijos, como la más deseable en los casos de separación y divorcio.

Rafael Catalá, sin embargo, ha realizado un llamamiento a todos los grupos parlamentarios de la oposición para que empiecen ya a trabajar juntos en el diseño de esta ley, para que pueda terminar por ser aprobada por unanimidad, con el acuerdo de todos, por ser un asunto muy delicado y que genera un intenso debate social.

Catalá ha avanzado su compromiso a preguntas de la diputada de Ciudadanos Marta Martín, que le dijo que se trata de un asunto “urgente” y le ha recordado que la elaboración de esta ley es uno de los compromisos del acuerdo que ambos partidos firmaron en agosto pasado para garantizar la investidura de Mariano Rajoy.

Martín ha indicado que es indispensable disponer ya de una legislación nacional de custodia compartida porque en este momento los jueces se guían en sus decisiones por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que permite aplicarla aunque no lo pida ninguna de las partes, y la del Tribunal Supremo, que dejó claro que la medida, que está en el Código Civil desde 2005, no es algo excepcional sino normal y deseable. Además, destacó, hay una desigualdad territorial, porque varias autonomías han dictado sus propias leyes sobre esta materia, con lo que hay ciudadanos que disfrutan de este derecho como preferente en unos lugares sí y en otros no.

La custodia compartida, poco a poco, ha comenzado a abrirse paso en las situaciones de separación y divorcio, después de que durante mucho tiempo casi siempre recayese en un solo progenitor, normalmente la madre. En la actualidad ya comparten la custodia y el cuidado de los hijos los progenitores en uno de cada cuatro divorcios o separaciones.