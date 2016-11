La semana pasada, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer quedó un tanto eclipsado a nivel mediático, emparedado, entre las muertes de Rita Barberá y Fidel Castro. Pero casi cada día hay mujeres que son asesinadas o que están en riesgo de serlo, a manos de sus parejas. ¿Dónde empieza todo? En distintos lugares, como en esas frases que dicen lamentablemente cada vez más niñas y adolescentes como, “si no me controla el móvil es que no me quiere”, “si no es celoso, es que no le gusto…” Y, sí, esto pasa cada día en tu misma calle.

