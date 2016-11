El PSPV de Carcaixent vende lotería del 29010, la fecha de la renuncia de Pedro Sánchez

La agrupación socialista de Carcaixent ha emitido lotería de Navidad con el número 29010 -la fecha en que el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez renunció a su escaño en el Congreso- y el lema "No es no", cuyos beneficios se destinarán a la campaña iniciada por el exdirigente socialista.

Así lo ha explicado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Carcaixent y vicesecretaria general de la agrupación, Carolina Talens, quien ha precisado que las papeletas, que incluyen también la frase "Yo viajo con Pedro. Militantes en pie", se venden desde ayer a un precio de cinco euros.

Talens ha señalado que ha sido una decisión unánime de la ejecutiva local destinar los beneficios de la lotería -un euro por cada papeleta- a la causa de Pedro Sánchez, al que este sábado intentarán hacerle llegar alguna papeleta durante la visita que hará a las localidades valencianas de Xirivella y a Sueca.

"Que sepa que aquí hay gente que le apoya", ha señalado la portavoz socialista, quien ha considerado que "se ha menospreciado a Pedro Sánchez y a la militancia al no consentir" que pudieran decidir sobre la investidura de Mariano Rajoy.

Talens ha indicado que esta iniciativa es una cuestión de "coherencia" con los votantes socialistas, ya que el programa electoral incluía el "no a Rajoy", y es una forma de dar apoyo "al secretario general".

En su opinión, con Pedro Sánchez se ha actuado de una forma que no les ha "gustado", ya que la militancia, que le votó para la secretaría general, no ha podido decidir si continuaba o no en el cargo.

"Estamos superilusionados, a ver si nos toca el gordo", ha indicado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Carcaixent, quien ha explicado que la agrupación local del PSPV-PSOE hace todos los años lotería de Navidad y destina los beneficios a ayudar a algún colectivo.

Así, hace dos años destinaron los beneficios a comprar juguetes para niños necesitados del municipio, que cuenta con unos dos mil habitantes, y el año pasado el importe se dedicó a comprar una silla de ruedas para una niña que la precisaba, si bien en esta ocasión se ha optado por ayudar a Sánchez, ya que ha sido todo "tan reciente".

El número que se ha impreso en las papeletas de este año se ha tenido que buscar en Madrid, en una administración que les ha hecho la reserva. Los décimos también se podrán adquirir desde distintos puntos de España a través del Facebook del PSPV-PSOE de Carcaixent, ha señalado.