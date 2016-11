Críticas al anuncio de la Lotería por la imagen «vulnerada» de los mayores

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) se ha sumado a la protesta que hizo ayer la Unión Democrática de Pensionistas (UDM) en relación con el nuevo anuncio de la lotería reclamando "más respeto" para la imagen que se da de los mayores.

En un comunicado, esta organización de mayores "manifiesta su disconformidad y falta de sensibilidad hacia la figura del mayor con algún tipo de deterioro cognitivo y condena la generalización de esta imagen negativa al resto de los mayores".

El anuncio cuenta la historia de una maestra jubilada que, viendo la repetición del sorteo un día antes de la celebración, piensa que ha ganado 'el Gordo' y todo su pueblo se encarga de hacerle creer que tiene razón.

Ceoma "exige y reclama la visibilidad positiva de la imagen de las personas mayores; una imagen que vuelve a verse vulnerada y queda muy lejos de ese envejecimiento activo" apoyado desde las organizaciones de mayores.

"Los mayores, merecen todo el respeto, sensibilidad y dignidad, no solo por sus vivencias y experiencias, sino porque continúan aportando a la sociedad. También, queremos recordar que muchos de ellos, con grandes cargas de responsabilidad a sus espaldas siguen siendo un ejemplo positivo para la sociedad", concluye el comunicado.

«Falta de respeto»

Por su parte, la vicepresidenta de la Unión Democrática de Pensionistas (UDM), Paca Tricio, lamentaba este lunes "la falta de respeto" por la imagen que se da de este colectivo en el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad.

La representante de la organización de mayores expresó su "indignación" durante una rueda de prensa convocada por la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) sobre el nuevo etiquetado de los productos químicos.

"A veces se olvida ese respeto al mayor; acaba de pasar un ejemplo bastante lamentable que es la Lotería de Navidad. No voy a hacer comentarios, pero desde luego me parece que no es precisamente un respeto para las personas mayores", opinó.

Paca Tricio ha recordado que los mayores representan un colectivo compuesto por más de 9 millones de personas en España, "que puede cambiar gobiernos". "Los estereotipos siempre están mal, pero si encima lo hace la administración pública es flagrantemente una auténtica vergüenza", ha concluido la representante de UDM.