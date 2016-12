Un parte de accidente de tráfico con arte

La peor parte de rellenar un parte de accidente de tráfico es, para el común de los mortales, tener que representar con un dibujo lo ocurrido entre los vehículos. Las medidas de los vehículos no se ajustan a la realidad, empiezas a dibujar y luego no queda espacio para todos lo elementos que han intervenido, lo que debería ser un coche no lo parece y la moto menos aún... son miles los problemas a los que se enfrentan los conductores que no tienen mucha gracia con el dibujo.

A este conductor no le pasó, sin embargo, y así lo compartió en Twitter. Es la parte positiva de chocar contra un graduado en Bellas Artes, que esa sección del parte amistoso de accidente la tienes más que solucionada.