Las cuentas de Trump

Es muy probable que en los próximos días salga a la luz algún estudio de una consultora que determinará con exactitud lo que van a ganar las empresas de Donald Trump gracias a la extraordinaria plataforma que le proporciona la Casa Blanca. Si 'The Times' cifró en 1.900 millones de dólares la publicidad que los medios de comunicación 'regalaron' al magnate durante la campaña electoral haciendo un seguimiento exhaustivo de sus excentricidades en aras de una mayor audiencia, no hay duda de que la visibilidad que le otorga la presidencia de Estados Unidos va a beneficiar en términos de propaganda a todas las marcas que llevan su nombre.

Trump es propietario de un conglomerado de compañías que van del sector inmobiliario al turístico, pasando por casinos y campos de golf. El empresario percibe además varios millones de dólares anuales por la cesión de su nombre a negocios como hoteles, colonias o pañuelos. Cuando anunció el domingo en televisión que iba a renunciar al sueldo que le corresponde como presidente, que asciende a 400.000 dólares anuales, actuó sin duda movido por su deseo de mejorar su imagen emulando a otros dos antiguos inquilinos del Despacho Oval, Herbert Hoover y John F. Kennedy. Los dos tenían una más que saneada posición económica cuando llegaron a la Casa Blanca y cedieron los emolumentos que les correspondían a obras benéficas.

ivanka Conflcito de intereses por una pulsera Tanto Herbert Hoover como John F. Kennedy, los dos presidentes más acaudalados antes de la llegada de Trump, pusieron sus intereses empresariales en manos de terceras personas mucho antes de instalarse en la Casa Blanca. Trump, sin embargo, sigue al frente de su imperio económico, lo que amenaza con generar una interminable sucesión de conflictos de intereses. El primero no ha tardado en llegar: la empresa de joyería Ivanka Trump (la hija del multimillonario) aprovechó su presencia en la primera entrevista televisada a su padre tras ganar las elecciones para promocionar la pulsera de oro que llevaba. Tras la emisión del programa, un empleado de la joyería envió correos electrónicos a periodistas especializados en moda para dar publicidad al brazalete, que cuesta 10.800 dólares. Ivanka, vicepresidenta de Trump Organization, la sociedad de su padre, siempre ha utilizado su imagen para promocionar sus productos. Quizás ahora que su jefe es también el presidente del país tenga que replantearse su estrategia comercial.

Pero renunciar al dinero no está en la naturaleza de Trump. Como buen multimillonario, no suele perdonar ni un centavo. El periodista Mark Singer, autor de un par de libros sobre el entonces candidato, cuenta una anécdota reveladora al respecto. Después de que Trump criticase con inusitada dureza sus obras en la televisión, el escritor le envió un cheque por valor de 37,82 dólares para 'agradecerle' la publicidad que le había hecho ante las cámaras. Era un gesto cargado de ironía que el ahora presidente no fue capaz de interpretar o que, simplemente, decidió ignorar. Fuese cual fuese su intención, el caso es que Trump ingresó el talón en el banco e hizo efectivo el cobro. El periodista enmarcó una fotocopia del cheque y la tiene colgada en el salón de su domicilio para que el episodio no cayese en el olvido.

La querencia del magnate por el dinero guarda relación con los humildes orígenes de su familia. Su abuelo paterno, un peluquero alemán, viajó a Estados Unidos con apenas 16 años para huir de la miseria que se respiraba en el Palatinado, un territorio del sur de la actual Alemania al que entonces no había llegado aún la industrialización. Los Trump tienen sus raíces en Kallstadt, una población de apenas 1.200 vecinos que vive sobre todo de las bodegas que producen el riesling, un vino blanco de sabor afrutado que se cultiva a orillas del Rin. Friedrich Trump, el abuelo de Donald, era el sexto hijo de una familia que subsistía con trabajos de poca monta en los viñedos. Tras la muerte de su padre a los 48 años, el muchacho, de constitución enfermiza, vio que tenía pocas oportunidades de salir adelante en el campo y comenzó como aprendiz en una barbería. Un par de años más tarde invirtió todos sus ahorros en un pasaje de barco y en 1885 se plantó en Nueva York siguiendo los pasos de su hermana mayor. Acababa de cumplir los 16.

Al día siguiente de recalar en su nuevo destino estaba trabajando de ayudante de un peluquero de habla alemana. Tras emplearse como fígaro durante seis años, decidió probar fortuna en el otro extremo del país, el Estado de Washington. En Seattle compró el primero de los restaurantes de su pujante carrera en la hostelería. La escritora Gwenda Blair, que ha rastreado el origen de los Trump, recuerda en uno de sus libros que en el establecimiento no solo se podía beber y comer, sino también relacionarse con mujeres en las habitaciones -'rooms for ladies'- que había en la planta superior.

Trump abuelo sentó allí las bases de un modelo de negocio que luego repetiría con éxito cuando se trasladó a la población de Monte Cristo siguiendo las huellas de los buscadores de oro y plata. Corría la etapa de la fiebre del oro y pocos eran los mineros que se resistían a iluminar sus atribuladas existencias con el resplandor efímero del alcohol y el sexo de pago. Trump puso en marcha varios negocios de corte similar en diferentes enclaves de la ruta del oro. Algunos le llegaron a ir tan bien que le bastaron cuatro semanas para saldar la hipoteca del local. En 1901 liquidó todos sus establecimientos y regresó a Alemania convertido en un hombre acomodado: los 80.000 marcos que a su llegada depositó en un banco, ha calculado la escritora Gwenda Blair, equivalían a unos 470.000 euros de los de ahora.

De Drumpf a Trump

En Kallstadt contrajo matrimonio con la hija de una familia vecina. Su propósito era establecerse en su país natal y formar allí una familia, pero las autoridades le retiraron la nacionalidad alemana porque se había marchado a Estados Unidos sin haber llegado a cumplir el servicio militar obligatorio. Interpuso varios recursos pero al final no tuvo más remedio que regresar de nuevo a América. En 1905 los Trump estaban instalados en el barrio neoyorquino de Queens. A la vez que su familia crecía, Friedrich recuperó su viejo oficio y puso en marcha su propia peluquería en Manhattan.

Hombre con visión de futuro, también empezó a invertir en terrenos, si bien el estallido de la I Guerra Mundial le hizo echar el freno: los alemanes habían pasado a encarnar al enemigo y convenía no hacerse notar. Sus antepasados ya habían tenido la precaución de escamotear sus raíces germánicas cambiando el Drumpf original por el Trump, pero aún así era mejor mantener un perfil bajo. Friedrich, que ya se hacía llamar Frederick, no llegó a ver el final de la guerra y murió en 1918, a los 49 años: fue una de las primeras víctimas de la epidemia de gripe que aquel año se llevó por delante a entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo.

Es ahí cuando el padre de Donald Trump entra en escena. Fredd, el hijo mayor de Friedrich, creó una sociedad con su madre para gestionar el legado paterno: Trump Organization. El vástago se reveló tan avispado o más que su padre en los negocios y muy pronto multiplicó el capital familiar con la construcción primero de viviendas y más tarde de cuarteles para la Armada en la costa Este. Su periodo de máximo esplendor se produjo después de la II Guerra Mundial gracias a los bloques que levantó para acoger a los soldados que habían regresado del frente. Casado en 1936 con una inmigrante escocesa, Mary Anne MacLoad, tuvo cinco hijos: Maryanne (1937), Frederick junior (1938), Elizabeth (1942), Donald (1946) y Robert (1948).

La meteórica trayectoria en los negocios del padre del nuevo presidente de EE UU se prolongó hasta pocos años antes de su muerte, ocurrida en 1999. Pero, como cualquier otra familia, los Trump tienen también su lado oscuro. El hijo mayor, Frederick, que estaba llamado a ser el heredero del imperio inmobiliario, era un tipo sensible al que nunca le atrajeron los negocios. Visitado por los demonios del alcohol, el primogénito esquivó cualquier responsabilidad empresarial y se enredó en una espiral de autodestrucción que le llevó a la tumba con solo 43 años. El fallecimiento de su hermano dejó una profunda huella en Donald, que no prueba ni gota de alcohol. Eso no le impidió promover un vodka que llevaba su propio nombre en Rusia, aunque la aventura empresarial no llegó a prosperar. El segundo de los hijos de Fredd comenzó a trabajar en la compañía familiar a los 22 años cobrando los recibos de alquiler de los apartamentos que había construido su padre. Su progenitor debió de pensar que su estatura podía llegar a disuadir a los inquilinos que se mostraban más evasivos a la hora de ajustar cuentas.

El presidente electo nunca ha mostrado demasiado entusiasmo por los orígenes de su familia. Al igual que su padre, durante una etapa de su vida aseguró que el primer Trump que viajó a América no era alemán, sino sueco, sin duda influenciado por la escasa simpatía que suscitaban los teutones entre los estadounidenses, que tuvieron que enfrentarse a ellos en dos conflagraciones consecutivas. Incluso en la autobiografía que publicó en 1987 sostenía todavía que su abuelo había sido escandinavo y no alemán, algo que no tuvo más remedio que rectificar unos años más tarde ante las evidencias de los registros de inmigración.

EE UU ha tenido varios presidentes que poseían un generoso patrimonio, pero ninguno es comparable al de Trump. Entre sus propiedades más llamativas está el Boeing 757-200 que utiliza desde 2009. Se lo adquirió por 90 millones de euros a Paul Allen, el cofundador de Microsoft, y lo remodeló por completo añadiéndole detalles como las cerraduras de los cinturones de seguridad y los grifos del lavabo forjados en oro de 24 quilates. El 757 no es la única pieza de su flota aérea: tiene también un avión corporativo Cessna Citation X con capacidad para doce pasajeros y dos helicópteros Sikorsky S-76B.

Pero si algo caracteriza al próximo inquilino de la Casa Blanca son sus propiedades inmobiliarias. La lista la encabeza la joya de la corona, la Torre Trump de la neoyorquina Quinta Avenida, donde está el cuartel general de su conglomerado empresarial y también su vivienda particular, que se extiende por tres plantas y está tasada en unos cien millones de euros. El ladrillo constituye en torno al 53% del patrimonio del magnate, que la revista 'Forbes' estima en su clasificación de 2016 en 3.700 millones de dólares. Esa fortuna le coloca en el puesto 121 de los más ricos de América. Trump ha sido de los pocos multimillonarios que han osado levantar la voz contra la publicación, a la que ha acusado de minusvalorar su patrimonio. Los 4.500 millones que 'Forbes' le calculó en 2015 eran en realidad más del doble, sostuvo entonces el magnate, que reclamó sin resultado un puesto más alto en la lista. Está por ver si la popular revista le incluye en su clasificación de 2017 ahora que se ha puesto a la cabeza de la nómina de los más poderosos del mundo.

millones de dólares es la publicidad gratuita que Trump obtuvo en la campaña electoral gracias al seguimiento exhaustivo que hicieron los medios en aras de una mayor audiencia, según 'The Times'.