Lotería de Navidad 2016: Qué hacer cuando pierdes o te roban los décimos

Los grandes afortunados en el sorteo de Navidad del próximo 22 de diciembre vivirán las fiestas navideñas de otra forma. Nada de escatimar en comida, bebida ni regalos tras cobrar el décimo premiado en la lotería de Navidad.

Pero, ¿qué ocurre si son poseedores de un décimo premiado en el sorteo de Navidad, incluso el Gordo, pero se ha perdido? En el caso de tener constancia del robo o la pérdida de un décimo de la Lotería de Navidad 2016 es imprescindible presentar una denuncia de los hechos ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Juzgado de Guardia antes de la celebración del sorteo el próximo 22 de diciembre.

La denuncia debe incluir: el relato de las circunstancias en que se habría producido el hecho, pruebas como son fotografías del décimo o fotocopias -si es posible- y la identificación del el documento con los datos concretos de la serie, la fracción y el sorteo.

Además, es posible paralizar el pago hasta que un juez resuelva quien es el verdadero propietario si se ha notificado por escrito -enviando una copia de la denuncia y la orden judicial que paraliza el pago- a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado.

Robo en Valencia

La peña de coeters de Bétera, Fogoners, ha denunciado el hurto de las 2.000 participaciones de la lotería de Navidad 2016 pertenecientes a los 400 décimos que habían adquirido en la administración de Burjassot y que forman parte del botín, valorado en 570.000 euros, del atraco producido en este establecimiento durante la madrugada del pasado día 3 de noviembre.

Román Carretero, uno de los miembros de la peña, asegura que han conseguido recoger alrededor de un 85 % de las participaciones vendidas – que rondaban las 2.600-. La preocupación de sus componentes reside en el porcentaje de boletos que no han conseguido localizar ya que, en el caso de que sean premiados, no se podrá realizar el cobro. “Hay papeletas que se han vendido en bares o en polígonos y no tenemos constancia de a quién se han vendido”, afirma el miembro de Fogoners.

Al registrar la denuncia del robo o pérdida de cualquier décimo de Navidad, el juez ordena inmediatamente la paralización del cobro de los boletos pertenecientes al número, la serie y la fracción concretos. Esto es lo que ocurrirá con los 400 decimos de Fogoners. Por ello, Carretero trasmite el miedo de la peña a qué algunos de los compradores no se enteren de la noticia del robo y decidan denunciar a la asociación en el caso de que la participación sea premiada y no puedan cobrarla.

La situación de esta peña de Bétera no es la única. Diversas asociaciones y agrupaciones de alrededor de Valencia que también han adquirido los décimos en esta administración de Burjassot se encuentran en el mismo entresijo.