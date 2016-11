La madre del futbolista español Nolito culpa al jugador por tener que mendigar

“Vete al carajo”. Estas fueron las palabras del futbolista Nolito a su madre Rocío cuando esta le pidió ayuda económica para sobrevivir, como recoge el periódico inglés 'The Mirror'. La progenitora del jugador del Manchester City, de 46 años, critica con dureza que su hijo le haya dado la espalda. Asegura al medio británico que intenta reconstruir su vida con sus gemelos de seis años, Candela y Jesús, después de superar su adicción a la heroína, de pasar por prisión por cometer varios robos y ejercer la prostitución.

“Estoy segura de que ninguna otra madre de un futbolista de la Premier League está viviendo como yo”, afirmó Rocío Durán mientras sostenía un marco con una fotografía de Nolito cuando era bebé. La mujer contó que en estos momentos vive como okupa después de que el deportista dejara de pagarles el alquiler del piso.

Rocío mostró a 'The Mirror' varios mensajes de Whatsapp que se había mandado con Nolito en 2015 y que provocaron que se dejaran de hablar hasta el día de hoy. "Si quieres mendigar fuera del supermercado, hazlo. Y si quieres robar, roba”, le espetó el delantero del City a su madre después de que ella le criticara por haber contratado a un extraño para limpiar su casa en lugar de darle el trabajo a ella. El futbolista la acusó después de dirigirse sólo a él cuando necesita algo.

La madre afirmó sentirse aterrorizada porque “podría estar en la calle en cualquier momento con dos niños pequeños y sin sitio a donde ir”. Para Rocío, la casa en la que vive ahora "no es un lugar ideal para criar a dos niños pequeños. Está llena de humedades y agujeros de ratas". Asimismo confesó que pidió ayuda al jugador para su hermano discapacitado, que murió el pasado diciembre, relatando que "vivía en un trastero porque no podía subir las escaleras". "Su otra familia y amigos le han convencido de que una madre exyonqui y expresidiaria no es buena para su imagen", aseguró.

La abuela desmiente a la madre

La abuela también relató la historia de la vida del jugador a 'The Mirror' y desmontó la versión de la madre del futbolista: "Todo lo que dice son mentiras, no entiendo cómo una madre le puede hacer eso a alguien de su propia sangre. El problema es que siempre pedía más".

Nolito, de 29 años, nunca ha hablado de Rocio públicamente, pero sí ha dicho abiertamente que considera a sus abuelos maternos, Manuel y Dolores, como sus padres. Su madre les entregó al pequeño cuando ella tenía 17 años y el pequeño 21 meses. Su abuelo Manuel murió hace casi ocho años y el delantero le dedica cada gol que marca desde entonces.