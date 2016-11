Queman sus zapatillas después de que New Balance apoyara a Donald Trump

Las redes sociales arden, y nunca mejor dicho, después de que un comentario del vicepresidente de asuntos públicos de la empresa New Balance fuera adoptado como a favor de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. "Ahora se moverán en la dirección correcta”, destacaba Matt LeBretton respecto al traspaso de poder de Obama a Trump.

El comentario provocó un ataque de ira entre las muchas personas americanas que tiene unas zapatillas New Balance. A partir de ese momento las redes sociales se llenaron con fotografías de usuarios quemando sus zapatillas New Balance o tiradas en la basura.

@SoleCollector@newbalance good to know. I made a little bonfire tonight :) pic.twitter.com/yOdCTbQgac