«Hay más verdad en Chenoa que en Bisbal»

Más de 30 años de oficio y un prestigioso gabinete en el que lloran sus cuitas más de 2.000 personas al año, convierten a María Jesús Álava Reyes en una experta en el alma humana. Ahora le preocupa la falsedad que nos invade. Acaba de publicar ‘La verdad de la mentira’. «En el sexo se miente mucho más de lo que pensamos», avisa.

-¿Pasan muchos mentirosos por su consulta?

-En España mentimos mucho. Si se hicieran estudios serios subiríamos la media europea. Aquí abunda el mentiroso manipulador. Y el resto somos de una ingenuidad aplastante, demasiado benévolos.

-Como que hay quien sigue votando a los políticos que incumplieron sus promesas...

-Asumimos que todos mienten. Las personas con una ideología muy arraigada justifican cualquier mentira de los suyos. La gente aquí se autojustifica con una tranquilidad pasmosa.

-¿Se miente más en el trabajo o en casa?

-Mentir sobre tu currículum o sobre un compañero es algo muy frecuente. En cuanto a las relaciones, si conoce alguna pareja que no se haya mentido alguna vez le doy un premio. En la sexualidad se miente muchísimo. Y no hablo de fingir un orgasmo. A mi consulta llegan cantidad de parejas viviendo vidas paralelas.

-¿Pero no se coge antes a un mentiroso que a un cojo?

-Depende. Se les pilla antes a los hombres mentirosos que a las mujeres, está comprobado. Ellos son más ingenuos.

-¿La política es una profesión de troleros?

-En todos los estudios los políticos aparecen entre los profesionales que más mienten. Muchos están entrenados en no decir lo que piensan. Al final, se creen que eso es lo habitual y pierden el respeto a los demás.

-¿Cuál es nuestro político más mentiroso?

-Tengo detectado a uno pero no quiero dar nombres. Tenemos una clase política de poca altura. Para cualquier trabajo te exigen un montón de habilidades, te someten a test... Para ser político no. Aquí puede llegar al poder un paranoico y no pasa nada.

-¿Cómo reconocer a un mentiroso?

-Para empezar, mentiras pasadas presuponen mentiras futuras. Como cuando Pedro Sánchez negó hasta la saciedad que pactaría con Podemos, luego lo intentó y ahora dice que se arrepiente de haberlos llamado populistas. ¿Mentía antes o miente ahora? Presenta el perfil de un narcisista poco fiable, entrenado para justificar lo injustificable.

-¿Y cree al nuevo Rajoy pactista?

-A Rajoy es al que menos le luce el entrenamiento que le han dado. Como comunicador es un auténtico desastre. Y se le notan mucho los tics cuando dice algo en lo que no cree.

-¿La cobra de Bisbal es verdad o mentira?

-Verdad. Él y Chenoa estaban en dos esferas diferentes. Ella estaba a un nivel absolutamente emocional. Y él a un nivel profesional, frío y calculador. Ella se dejó llevar y él claramente se retiró.

-Quizá Chenoa en su interior se arrepienta.

-No debería. Yo si la tuviera en mi consulta le diría ¡chapeau! Hay más verdad en ella que en él.