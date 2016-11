Mucho ojo en la carretera

Redactar un atestado tras un accidente de tráfico puede ser una ardua tarea. Las pruebas físicas, la versión de las partes o el testimonio de los testigos componen a veces un rompecabezas en el que las piezas se empeñan en no querer encajar. Los despachos de los juzgados están llenos de pleitos que se eternizan, precisamente por la dificultad de determinar las circunstancias del siniestro. Esa situación podría tener los días contados si los vehículos a motor vinieran equipados con una cámara que registrara todo lo que sucede a nuestro paso en la carretera. En Rusia todos los coches la llevan ya incorporada de fábrica, bien es cierto que allí el asfalto es una jungla. Aquí no existe normativa al respecto, pero las aseguradoras ya se plantean incentivar la instalación de unos dispositivos que aclararían prácticamente todos los siniestros y eliminarían de un plumazo la mayor parte de los casos de fraude.

Comenzaron a hacerse populares entre los conductores rusos en torno a 2013, como único medio para protegerse de los abusos policiales y de los intentos de estafa. La práctica de fingir atropellos para cobrar después una indemnización del seguro llegó a alcanzar proporciones de fenómeno en el gigante ruso, obligando a muchos conductores a tomar medidas preventivas. La grabación dejaba en evidencia la pantomima de quienes se abalanzaban sobre los coches de manera temeraria. Y también a los agentes que pretendían recibir un soborno a cambio de evitar una sanción. También sirvieron para documentar el Bólido de Cheliábinsk, un meteorito que cayó cerca de la frontera con Kazajstan dejando 1.491 heridos en febrero de aquel año. Desde entonces se han hecho populares en todo el mundo y la red se ha llenado de vídeos grabados sobre ruedas que recogen pifias antológicas, accidentes espectaculares o delincuentes en acción. Hace unos días una de ellas captó los últimos segundos de vida de un fugitivo abatido por unos agentes en Oklahoma y el pasado verano la Policía estadounidense publicó una grabación similar para defender su actuación en un tiroteo en Charlotte.

EN EL MUNDO

Obligatorias en Rusia, prohibidas en Austria

La legislación internacional no se pone de acuerdo sobre cómo dar encaje a unos dispositivos que afectan tanto a la seguridad vial como a la protección de la intimidad. En Rusia, probablemente el país donde han alcanzado una mayor difusión, no sólo están permitidas, sino que todos los vehículos a motor las llevan incorporadas de fábrica por imperativo legal. Allí son vistas como un sistema de vigilancia inversa frente al riesgo de estafa de kamikazes o contra los abusos policiales. En la otra cara de la moneda, los conductores austriacos tienen terminantemente prohibida la grabación en la carretera bajo pena de fuertes multas. En Suiza no llegan a tanto, pero su uso se desaprueba en espacios públicos poblados donde puedan grabar a personas anónimas. En Alemania están permitidas, pero publicar este tipo de grabaciones en las redes sociales está considerado una violación de la intimidad. Tampoco se admiten como prueba en un juicio en caso de siniestro. En Australia y Polonia, grabar en vías públicas está permitido, siempre que no se interfiera en la privacidad de terceros. En España la legislación no recoge específicamente el uso de estos dispositivos. Como en otro tipo de grabaciones, se permiten en la vía pública y son admisibles como prueba judicial, pero si se publican pueden dar problemas si no se borran rostros y matrículas.