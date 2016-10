Los Reyes ya presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

Los Reyes han mostrado hoy su reconocimiento a personas y entidades que contribuyen desde Asturias al progreso de España al recibir en audiencia tanto a los galardonados con las Medallas de Oro y Plata del Principado como a los Premios Fin de Carrera de la Universidad de Oviedo.

Con algunas ausencias entre los estudiantes convocados, entre ellos dos o tres que han declinado la invitación disconformes con la actual política educativa, cerca de 50 universitarios con brillantes expedientes académicos han acudido al Hotel Reconquista para saludar a don Felipe y a doña Letizia, a quienes han expuesto sus proyectos e inquietudes tras posar junto a ellos para los medios gráficos.

Previamente, los Reyes habían abierto la agenda de su segunda jornada en Oviedo con una audiencia conjunta al periodista José Manuel Vaquero, galardonado con la Medalla de Oro del Principado, y a las seis personas y entidades distinguidas en la categoría de Plata.

Entre los condecorados con la Medalla de Plata figuran el veterano pintor Alejandro Mieres; el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior, Laureano Víctor García Díez; y la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace-Asturias).

También han conversado con los Reyes durante esta audiencia representantes de otras tres instituciones reconocidas con la Medalla del Principado en su categoría de Plata: La Fundación Banco Sabadell, que asumió en 2013 las actividades de la ya desaparecida Fundación Banco Herrero, y las cooperativas El Orrio y Campoastur.

El Orrio presta sus servicios a personas mayores, dependientes y con diversas discapacidades y enfermedades mentales, así como a mujeres rurales a través del programa "Más que un respiro", mientras que Campoastur dispone de una red de 18 delegaciones locales, cuatro fábricas para ganadería y seis gasolineras con las que contribuye al desarrollo del sector primario asturiano.

Notas de una poderosa parada musical

Con la primera nota el tiempo se detuvo. Realmente la poderosa última sinfonía de Beethoven, la Novena, la obra monumental que está considerada patrimonio de la historia de la música, paralizó el Auditorio Príncipe. Donde segundos antes sonaban aplausos con el público en pie para saludar a los Reyes, que presidieron anoche esta parada musical ante la poderosa obra del compositor sordo, repentinamente se hizo el silencio absoluto. Se apagaron los flashes, los móviles, casi los alientos. Beethoven estaba en el escenario y no cabían más gestos que los de la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias interpretando su música. Los hubo, pero fueron previos.

Se vieron en las interminables colas bordeando el auditorio, donde tomaron posiciones al afamado oftalmólogo Luis Fernández-Vega y, entre otros, el médico, político y patrono de honor de la Fundación, Adolfo Barthe Aza, tratando de conversar entre gaitas y algunas protestas (por el patrocinio de Liberbank del concierto) de fondo.

La inmensa mayoría de los invitados fueron madrugadores, como el concejal de Gijón Fernando Couto, que tuvo tiempo y mucho que departir en el vestículo del espacio que acogía el concierto. Como la historiadora Mary Beard, Premio Princesa de Ciencias Sociales, que no quiso perderse esta cita y llegó de los primeros. También el director general de El Comercio, Julio Maese, el presidente del Consejo de Administración, José María González y el director, Marcelino Gutiérrez. No estuvo, entre los madrugadores el ex director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, que acudió rozando las primeras notas. Tal fue así que se encontró en el vestíbulo con la comitiva de recepción que esperaba a sus Majestades.

A las 19 y 25 minutos, cinco antes de la hora señalada, Felipe VI y doña Letizia descendían de su vehículo oficial. Él de traje oscuro y corbata gris, ella, de negro, fiel al color que suele vestir en este prólogo de la ceremonia de los Premios que se entregan hoy. Ambos se fundieron en un simbólico apretón de manos con el presidente asturiano, Javier Fernández, que parecía llevar el peso de un ánimo especial, el de quien preside la gestora del PSOE, el partido que pudiera facilitar la formación de un gobierno nacional. Al paso de los Reyes salieron también la directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo; su presidente, Matías Rodríguez Inciarte; el presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo; y el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, así como el alcalde de Oviedo, Wenceslao López.

También formaron parte de la recepción, Graciano García, fundador de la institución y hoy director honorario; el secretario general, Adolfo Menéndez, y, entre otros, el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso. Y mientras los saludos se sucedían a la entrada, dentro de la sala cerca de dos mil personas esperaban en sus asientos. También los músicos, preparados para recuperar la pieza que Beethoven estrenó en Viena en 1824 y que encarna el tránsito del clasicismo al románticismo musical. Ellos, los maestros, con el director Rossen Milanov batuta en mano y los solistas Sonja Gornik (soprano), Olesya Petrova (mezzosoprano), Daniel Kirch (tenor) y Alexey Dedov (bajo-barítono), se pusieron en pie cuando los Reyes hicieron su entrada en el palco presidencial.

Pero antes de que sonaran las primeras notas de esta obra que en su parte coral se inspira la 'Alegría' del poeta Schiller, y es mundialmente reconocida como un himno a la fraternidad, los músicos de la OSPA interpretaron el Himno de España. Hoy volverá a sonar en el Teatro Campoamor, como el de Asturias. Ayer fue la primera parada. Esta tarde será la definitiva de los 36 Premios Princesa de Asturias.

Los reyes Don Felipe y Doña Letizia serán los encargados de presidir, como los años anteriores, la ceremonia en su XXXVI edición. También estará presente la reina Doña Sofía, quien ocupará un asiento en el palco. La princesa Leonor y la infanta Sofía seguirán sin participar en los actos.

A las 18:30 horas dará comienzo la ceremonia de entrega, con la llegada de los Reyes al Teatro Campoamor de Oviedo. Después de la entrada de los premiados, tomará la palabra el presidente de la Fundación, Matías Rodríguez Inciarte y, acto seguido, será el turno del premiado con el Princesa de Asturias de las Letras, Richard Ford, y de la actriz Núria Espert, premiada en la categoría de Artes.

Una vez ambos premiados hayan pronunciado sus discursos, los galardonados irán recibiendo sus premios, siendo la primera la historiadora Mary Beard. Le seguirán, según el orden establecido, Aldeas Infantiles SOS, el biofísico Hugh Herr, la actriz Núria Espert, el fotoperiodista James Nachtwey, el triatleta Javier Gómez Noya, el escritor Richard Ford y el presidente de la Cumbre de París, Laurent Fabius, en representación del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el acuerdo de París. Todos ellos recibirán un diploma y la escultura de Joan Miró representativa del galardón.

Tras la entrega será la historiadora Mary Beard la encargada de pronunciar el cuarto discurso de la ceremonia, seguida por la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa.

El Rey pondrá el broche final a la ceremonia con su discurso y con la convocatoria de los Premios Princesa de Asturias de 2017.

Los ocho galardonados han podido disfrutar, conforme han ido llegando a Oviedo, de una veintena de actividades organizadas en su honor por toda Asturias en la denominada 'Semana de los Premios'. Se trata de encuentros de trabajo, exposiciones, visitas y conferencias protagonizadas por los premiados.

Los premiados

La ganadora del Princesa de Asturias de las Artes, la actriz Núria Espert, debutó en los escenarios con 17 años como primera figura del Teatre Orfeó Graciense. Obtuvo su primer reconocimiento en 1954 al protagonizar 'Medea', en su primera gira nacional con el Teatro de Cámara de Barcelona. Con 24 años fundó junto a su marido Armando Moreno la compañía que lleva su nombre. En 1979 asumió la dirección del Centro Dramático Nacional y en 1986 comenzó a ejercer como directora de escena en producciones teatrales y óperas.

Mary Beard, distinguida con el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, es catedrática de Clásicas en la Universidad de Cambridge y miembro del Newnham College. Se trata de una de las especialistas sobre la Antigüedad más relevantes e influyentes. Nacida en 1955, ha escrito varias obras de referencia como 'El triunfo romano' o 'Pompeya' y ha participado en varios trabajos periodísticos y series documentales para televisión.

El fotoperiodista James Nachtwey, galardonado con el premio de Comunicación y Humanidades, estudió Historia del Arte y Ciencias Políticas en el Dartmouth College. El impacto de las imágenes de la guerra de Vietnam y del movimiento por los derechos civiles de su país fue "determinante" en su decisión de convertirse en fotógrafo. Ha orientado sus trabajos a retratar las zonas de guerra, los campos de refugiados, las ciudades arrasadas por terremotos, inundaciones o afectadas por ataques terroristas a lo largo de todo el mundo.

El biofísico estadounidense Hugh Herr, premiado con el Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, está considerado como el líder de la biónica y la biomecánica. Sufrió la amputación de ambas piernas con 17 años tras sufrir la congelación de sus miembros durante una ascensión en la montaña. Desde entonces, su vida académica se orientó a la investigación biomecánica y protésica, tratando de mejorar la movilidad de las personas con afectaciones similares a las suyas. Herr ha abierto nuevas líneas de investigación, dando lugar a una clase de biohíbridos 'inteligentes' que han acelerado la fusión del cuerpo y la máquina.

El quinto de los galardonados, el triatleta Javier Gómez Noya, comenzó a destacar a los 11 años en natación, y debutó en 1998 en un triatlón en Castropol (Asturias) donde finalizó segundo en la categoría juvenil. Desde entonces su carrera en este deporte ha sido imparable con unos históricos cinco títulos mundiales y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, la primera de un español en esta disciplina, pese a las trabas burocráticas que tuvo que salvar tras serle detectada una cardiopatía.

Richard Ford, premiado con el Princesa de Asturias de las Letras, comenzó a escribir su primera novela en 1971 y desde entonces ha publicado siete novelas más y numerosas narraciones cortas. Es oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras y doctor honoris causa por las universidades de Rennes y Michigan.

El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, es el acuerdo que persigue la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero de manera que palie, en la medida de lo posible, las consecuencias de la actividad humana sobre el clima. La Cumbre de París celebrada a finales de 2015 aunó bajo su resolución a 195 países, comprometidos en la lucha contra el cambio climático y evitar el calentamiento global.

Por último, el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, otorgado a Aldeas Infantiles SOS, ha valorado el trabajo de la organización privada de ayuda a la infancia. Aldeas Infantiles SOS ofrece a los niños una familia, un hogar estable y una formación sólida, adoptando un modelo familiar de carácter universal en función de las características de cada país. Actúa como una federación de asociaciones nacionales de Aldeas Infantiles SOS, con presencia en 134 países.